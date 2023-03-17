الامارات | على أبواب رمضان.. بريطانيا تطرح سبائك ذهب عليها صورة الكعبة (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دار سك العملة الملكية في بريطانيا سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، أثناء مشاركتها في حملة لجمع التبرعات لضحايا زلزال الشهر الماضي في تركيا وسوريا.

وتم إصدار سبيكة بوزن 20 غراما، يبلغ سعرها 1119.10 جنيها إسترلينيا، قبيل شهر رمضان، الذي يبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال أندرو ديكي، مدير المعادن الثمينة في دار سك العملة الملكية: "بالاعتماد على أكثر من 1100 عام من الخبرة في سك النقود، قمنا بتطبيق حرفية الخبراء لدينا لإنشاء تمثيل جميل للكعبة المشرفة، أقدس مكان على وجه الأرض لدى المسلمين".

وأضاف: "سبيكة الكعبة المصنوعة من الذهب، والموجودة في عبوة واقية جميلة ذات طابع إسلامي، تقدم هدية خاصة، مما يتيح لعملائنا تقديم هدية ثمينة من الذهب خلال عيد الفطر، أو كاستثمار آمن".

وكجزء من الإطلاق، تبرعت دار سك النقود الملكية بثلاثة ألواح لبيعها بالمزاد العلني في المناسبات الخيرية، لجمع الأموال لضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات، والذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي.

وقال ديكي: "رمضان هو وقت العطاء، لذلك نحن فخورون بدعم منظمة الإغاثة الإسلامية، وهي مؤسسة خيرية إسلامية رائدة، من خلال التبرع بسبائك الكعبة الذهبية في ثلاث مناسبات في المملكة المتحدة، وجمع ما يزيد عن 9000 جنيه إسترليني".