«منال» أول سيدة مصرية تنهي أهم 6 سباقات ماراثون في العالم.. «30 سنة جري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إنجاز جديد تحققه المرأة المصرية حول العالم، ولم تكتفِ بأن تحلق بأحلامها داخل مجتمعها فحسب، ففي يوم المرأة المصرية 2023 تدخل الرياضية منال رستم ضمن النماذج التي كللت نجاحاً في سباقات الماراثون إذ أنهت في الخامس من مارس الجاري آخر مشاركه سباق في أهم 6 سباقات مارثون في العالم، لتنهي بها 15 سباقاً في رحلة 30 عاماً من الجري، وإنجازات مختلفة منها أنها كانت أول مصرية تتسلق وتصعد قمة جبل إيفرست كذلك عملها مع أحد أهم الماركات العالمية للملابس الرياضية.

منال رستم: بدأت في رياضة الجري وأنا عمري 13 سنة

تبدو بملامحها الجميلة في الثلاثينات من عمرها، لكن المرأة الأربعينية حفرت اسمها في تاريخ رياضة الماراثون بعد أن أصبحت أول مصرية تتجاوز خط النهاية في اخر السباقات الـ6 الأهم في العالم لتكون نموذجاً للاحتفال بيوم المرأة المصرية2023، تلك الرحلة التي استمرت 30 عاماً تقريباً من السباقات حول العالم تحملت فيها الاستعدادات البدنية ترويها منال رستم لـ«هن» قائلة: «كنت عداءة وأنا صغيرة، حاليا عمري 43 سنة، بدأت في رياضة الجري وأنا في سن الـ13 عاما، بحكم إني كنت في مدرسة دولية والرياضة بالنسبة لنا أهم حاجة، انضممت إلى فريق العاب القوى في الـ13 من عمري»

برغم من عمرها الصغير آنذاك، إلا أن رياضة الجري كانت أهم الرياضات بالنسبة لها، ثم بدأت في الـ33 من عمرها في الاشتراك في سباقات الماراثون لمسافة 42 كيومترا، كان أولها ماراثون دبي، ثم شاركت في ماراثون دبي للمرة الثانية ومن بعدها الكويت، عمان، الإمارات، الأقصر ثم سور الصين العظيم وكانت اول مصريه تجري عليه، ثم جرين لاند، ثم بعدها اخذت سباقات الماراثون حول العالم كهواية لها».

قالت «منال»: «بعد الانتهاء من أهم 6 سباقات مارثون في العالم وهم نيويورك، برلين، شيكاغو، بوستن، لندن وطوكيو كنت بذلك انتهيت من 15 سباق ماراثون حول العالم، حبيت أكون أول مصرية اخلصهم، في السباق ده كان من الرجال العداء محمد طه أول مصري يعدي خط النهاية ومن السيدات المصريات، أنا أول واحده تعدي الخط ثم السيدة أماني خليل».

تركت الصيدلة وصعدت جبل إيفرست

على الرغم من تحليقها وراء حلمها وهوايتها الرياضية لم تترك «منال» العمل في الصيدلة التي استمرت فيه 14 عاماً بعد تخرجها لكنها فقدت وظيفتها كدكتورة صيدلانية في ، 2016، قالت «بعد شغل فيها لمدة14 سنه في الصيدلة فقدت وظيفتي، لكن بجانب شغلي بدأت اشتغل مع أحد ماركات الملابس الرياضية العالمية، وبعد ما فقدت وظيفتي حبيت اكمل في مجال الرياضة على أساس كان عندي 36 سنه وقتها ومعرفتش أغير العمل بتاعي في السن ده، والحمد لله ربنا وقف معايا واشتغلت مدربة رياضية لان عندي دراسات، فخورة جدا إني اول مصرية تنهي أهم 6 ماراثون في العالم».