نصائح وخطوات لتنظيم الوقت للسيدات.. «رتبي أولوياتك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد التنظيم وإدارة الوقت تحديًا للعديد من السيدات، إذ أن أمور كثيرة تتراكم عليهن، فيشعرن بالقلق والتوتر لعدم إتمامهن المسؤوليات والواجبات كاملة، وفائدة الحياة المنظمة تكمن في الشعور بأن الأمور أكثر بساطة ويُسر، لذلك نقدم من خلال «هُن» كل يوم خطوات التنظيم، بحسب كتاب «كيف أنظم حياتي»، للكاتبة الصحفية البريطانية هارييت جيفي.

خطوات التنظيم

- ابدأي نظمي عائلتك، فتنظيم نفسك هو أمر ذاتي، في حين أن تنظيم الآخرين مهارة مكتسبة عليك خلالها مراعاة خصوصية كل فرد، قد يكون صعبًا العيش مع شخص يمتلك أسلوبًا تنظيميًا مختلفًا عن أسلوبك فما بالك عندما تكون وسط عائلة تتنوّع فيها الأساليب التنظيمية.

‏- ازرع في عائلتك فلسفة العمل معًا كفريق بهذه الطريقة، تكونوا منظمين.

- ‏ أن تكون الرأس المدبّر للعائلة ومن ينظم، هذا لا يعني أن مساهمتهم أقل أهمية من مساهمتك، بل أهمية التنظيم تكمن في الوظائف المختلفة التي يجب أن تعمل العائلة من أجلها.

ترتيب الأولويات أولى خطوات التنظيم

- ترتيب الأولويات من خلال أن‫ تقرّر ما هو ضروري لك ولعائلتك، أو مفيد، أو ثانوي.

- ضروري: الوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد، تنظيف الملابس الداخلية، إعادة التدوير.

- ‏مفيد: تنظيف الحمام بعد كل استخدام، شراء ورق التواليت بالجملة، إحضار الحليب، تلميع قطع الأثاث.

- ‏ ثانوي: ترتيب درج الجوارب.

- ‫ في عالم مثالي من الطبيعي أن يتشارك أفراد العائلة وجبات الطعام، ولكن في ظلّ أنماط حياتنا المزدحمة ووظائفها الكثيرة المتشابكة بين المنزل والعمل والمدرسة والحياة الاجتماعية، تصير الوجبات العائلية أمرًا صعبًا ومجهدًا، ولكن يجب الحرص على وجبات عائلية منتظمة، دون صرامة في الأمر.

- اجعلي التخلّي عن وجبة الغذاء معًا استثناءً لا قاعدة، فهذا يساعد على وئام الأسرة.

- المسألة الأساسية الأخرى في تنظيم العائلة هي الوقت كلٌّ لديه التزامات خلال وقته الخاص، من اجتماعات العمل إلى دروس السباحة، ويحتاج تنظيمها، ويمكن ذلك من خلال مخطط الحائط العائلي، ليكون مرجعًا مهمًا مع ضرورة تحديثه بانتظام.