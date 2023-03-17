أسرار تحضير الزبادي البيتي.. «استحالة تشتريها من برة تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تبدأ ربات البيوت في البحث عن أبسط وأسهل طرق تحضير الأطعمة والأكلات الرئيسية في المنزل، بدلًا من شرائها من الخارج، لتوفير الميزانية وترشيد الاستهلاك، فضلًا عن ضمان الجودة والصحة والمذاق.

أسرار تحضير الزبادي البيتي

وتعد الزبادي عنصر أساسي على طاولة السحور يوميًا، ومع تباين أسعارها، تلجأ ربات المنازل لتحضيرها في المنزل على أن تكون مشابهة للموجودة بالخارج، ولكن بتكاليف أقل وكميات أكبر.

وكشفت الشيف نجلاء الشرشابي، مذيعة برنامج «على قد الأيد» المذاع على فضائية «cbc سفرة» عن تكات وأسرار تحضير الزبادي البيتي، والتي جاءت على النحو التالي:

تكات وأسرار تحضير الزبادي البيتي

- لا يخزن الزبادي البيتي لأكثر من 3 أيام، حتى لا يكتسب مرارة.

- لكل كيلو من اللبن، ملعقة واحدة من النشا.

- بعد غليان اللبن، تُذاب النشا في الماء، وتضاف إلى اللبن المغلي.

- يترك اللبن المغلي ليبرد أولًا.

- في الخلاط يوضع اللبن المغلي مع كوب من الزبادي، ولبن بودر وقشدة، ويخلطوا جيدًا.

طريقة عمل الزبادي البيتي

إليكِ طريقة عمل الزبادي البيتي، بخطوات الشيف فاطمة أبو حاتي.

مكونات الزبادي:

2 كيلو من اللبن «الحليب»

2 علبة من الزبادي

طريقة تحضير الزبادي البيتي

احضري إناء مناسب، وضعيه على النار، ثم اضيفي إليه اللبن الطازج.

اتركي الإناء على النار حتى تمام الغليان، مع التقليب من وقت لآخر.

ارفعي اللبن من على النار واتركيه مغطى حتى يصبح دافئ بين البارد والساخن.

اخلطي الزبادي واللبن في الخلاط حتى تمام الامتزاج.

وزعي الخليط في البولات او الاكواب وقومي بتغطيتهما بالفويل الاسترتش.

سخني الفرن لمدة 5 دقائق حتى يصبح دافيء تماما، ثم ضعي الزبادي في صنية وادخليها الفرن لبضع ساعات.

بعدد النضج، اتركيها في الثلاجة، لمدة 4 ساعات.