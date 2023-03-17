الامارات | «مهرجان المأكولات».. مذاقات العالم تلتقي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات، الاحتفالية الأكبر في المنطقة في مجال الطعام وفنون الطهي، في 21 أبريل وتستمر حتى 7 مايو 2023، تأكيداً لمكانة دبي عاصمةً عالميةً لهذا المجال، بما تضمه نسخة هذا العام من أنشطة وفعاليات متنوعة، بمشاركة مئات المطاعم والمقاهي وأمهر الطهاة، ليقدم للجمهور تجارب طهي فريدة ومفاهيم محلية وعالمية مبتكرة في مجال إعداد الطعام على مدار 17 يوماً.

وتواصل دبي تعزيز مكانتها في مجال سياحة الطعام وقطاع المأكولات والمطاعم عالمياً، حيث سجل مشهد الطعام في الإمارة تطوراً لافتاً ونمواً كبيراً على مدار العقد الماضي. وبرز هذا التطور من خلال تضاعف عدد المطاعم من 5500 مطعم في عام 2013 إلى أكثر من 13 ألف مطعم في عام 2023، في مواكبةٍ للطابع العالمي للمدينة التي تحتضن جاليات أكثر من 200 جنسية متنوّعة الثقافات ومتعددة الأذواق. وخلال العقد الماضي تطور مشهد الطعام في دبي حيث انتشرت عربات المأكولات الخفيفة والمطاعم الشاطئية، إضافة إلى ظهور العديد من المفاهيم الجديدة والفعاليات المرتبطة بالطعام والوجهات الاستثنائية. ويتضمن مهرجان دبي للمأكولات الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، العديد من الفعاليات من بينها أسبوع دبي للمطاعم، الذي انطلقت فعالياته في عام 2016 ويستمر هذا العام في توفير تجارب حصرية لتناول الطعام في عدد من أفضل مطاعم الإمارة وبأسعار تنافسية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «تشكل الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات، بما تتضمنه من الفعاليات المفضلة التقليدية والعروض الجديدة، فرصة مثالية للاحتفال بمسيرة المهرجان الممتدة على مدار السنوات العشر الماضية، واستكشاف عروض الطعام المتنوعة في دبي، إلى جانب تسليط الضوء على شركائنا في قطاع المأكولات والمطاعم». ويشهد المهرجان هذا العام عودة الفعالية المفضلة كانتين الشاطئ برعاية اتصالات والتي تقام خلف «صن ست» مول، في منطقة الجميرا، وتتضمن مجموعة من المأكولات والمطاعم المحلية الشهية طوال 17 يوماً.