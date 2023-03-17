الامارات | معركة قضائية في نيويورك بسبب طبق كبد البط المسمّن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد نيويورك معركة قانونية محتدمة محورها كبد البط المسمن (فوا غرا) تتواجه فيها البلدية، مدعومة من الناشطين في مجال الرفق بالحيوان، مع مربّي البط وعدد من أصحاب المطاعم، بعد قرار سلطات المدينة المشهورة مطبخياً منع هذا الصنف الغذائي الفاخر.

على طاولة مع زوجها واثنين من أصدقائها في مطعم راقٍ في مانهاتن، تبدي كارين فرومر انزعاجاً واضحاً عندما تسألها وكالة «فرانس برس» عن الحظر النظري في الوقت الحالي على بيع واستهلاك وحيازة كبد البط المسمّن في المدينة الأميركية الكبرى.

وتقول فرومر: «لن نتمكن أبداً من التعايش مع النباتيين! إذا شعروا بالقلق الشديد بشأن ممارسات الإطعام القسري للبط، فليشاهدوا مقاطع فيديو لمسالخ المواشي أو الدواجن»، بحسب هذه السيدة المتقاعدة البالغة 78 عاماً والتي تعرّفت قبل نصف قرن في جنوب غرب فرنسا على الـ«فوا غرا» الذي بات من الأطباق المفضلة لديها. وبات القضاء هو الفيصل في مصير كبد البطّ المسمّن في نيويورك، وهو منتج يُصنع حصرياً في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، بعدما توقفت فرنسا عن تصديره إلى الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر الماضي، حصلت المزرعتان الرئيستان لتربية البط وإنتاج كبد الأوز المسمّن في الولاية، وهما «هدسون فالي فوا غرا فارم»، و«لا بيل فارم»، من المحكمة العليا المحلية، على حكم قضى بتعليق الحظر الصادر عن البلدية.

حتى إن أصحاب المطاعم ومربي الدواجن حصلوا في نهاية عام 2022 على دعم وزارة الزراعة وأسواق الأغذية بولاية نيويورك، والتي تطعن بشرعية الأمر الصادر عن بلدية المدينة.

ويقول المحامي إن الـ«فوا غرا» سيُحظر في نيويورك «خلال بضعة أشهر».