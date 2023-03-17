الامارات | «مولان روج» ممنوع من استخدام ثعابين في عروضه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلبت بلدية باريس من ملهى «مولان روج» الشهير في العاصمة الفرنسية التوقف عن استخدام الثعابين في عرض تُغطّس فيه أفاعٍ من أنواع محمية في حوض.

وطلبت البلدية من الملهى الباريسي «عدم استخدام الحيوانات البرية بعد الآن» في عروضه.

وفي عرضه اليومي، تغوص راقصة في حوض شفاف وتستخدم ثعابين كبيرة تحاول إبقاء رؤوسها فوق الماء، ونهاية ديسمبر دحض ملهى «مولان روج» الاتهامات الموجهة إليه بإساءة معاملة الحيوانات. وأشار إلى أن هذه الزواحف هي «نوع من الثعابين التي تسبح والتي تتمتع بقدرة طبيعية على العيش في البيئة المائية كما في البيئة الأرضية».