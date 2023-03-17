حاصلة على دكتوراه من ذوي البصيرة: تكريم الرئيس توج مجهودي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الدكتورة رنا حامد من ذوي البصيرة والحاصلة على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، أن دراسة الأدب الإنجليزي كان شغفها منذ أن كانت طالبة في المدرسة، وعندما حصلت على المركز الأول على المستوى الجمهورية في الثانوية العامة قررت أن تلتحق بكلية الآداب في جامعة المنصورة حتى لا تسافر وتبتعد عن قريتها.

وأشارت إلى أن تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس شيئا غريبا عليه، لكنها تفاجأت به، لأنها لم تتوقع ان يتم تكريمها في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وبخاصة أن هذا الحدث كان بعد مناقشتها شهادة الدكتوراة بنحو أسبوعين، وهو ما أسعدها ومثّل تتويجا لجهودها عبر السنوات الماضية

وأضافت «حامد» خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «لا أعرف من أطلق عليّ لقب قاهرة الظلام، تردد في الصحف دون أن أعلم مصدره، بعد المناقشة أجريت لقاءات صحفية كثيرة، وكلهم كانوا على قدر كبير من الخبرة في عالم الصحافة، لا أعرف من أطلق هذا اللقب، لكن كل الصحف تقريبا رددته».

وتابعت الحاصلة على شهادة الدكتوراة في الأدب الإنجليزي، أنها تدرس اللغة الإنجليزية في مدرسة النور للمكفوفين: «أي ابن او بنت عندما يواجه تحديا معينا أو يحاول تحقيق إنجاز محدد، فإن الأم تكون الداعم الأول، حيث تبث روح الصمود والمثابرة والرغبة في تخطي الصعاب، وأمي هي سبب أي إنجاز حققته في حياتي».

وأكدت: «كل المحيطين بي من أساتذة كانوا سعداء بحصولي على شهادة الدكتوراة وحواراتي مع الصحافة والإعلام، وأنا كمدرسة أشعر بهذا الإحساس، عندما يحقق أحد طلابي إنجازا أنسى التعب وأشعر بالسعادة».