باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات: نعيش 8 سنوات من تمكين المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت آلاء برانية، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المرأة المصرية تشهد 8 سنوات حقيقية من الإنجازات على جميع الأصعدة سواء تمكين سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي حتى حماية المرأة من العنف، مضيفة: «نشهد إنجازات كبيرة على أرض الواقع في مجالات لم تخضها المرأة من قبل كالقضاء ومجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرهما، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام المرأة المصرية في 2017».

قوانين تدعم المرأة

وأضافت «برانية»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من القوانين التي تدعم المرأة وتحميها تم تدشينها منذ عام 2014 مثل تغليظ عقوبة ختان الإناث على 3 مرات متتالية، وهذا ما انعكس على أرض الواقع، إذ انخفضت نسبة ختان الإناث من 21% عام 2014 إلى 14% عام 2021، متابعة أن ظاهرة الختان كانت تواجه فئة كبيرة من الفتيات.

استراتيجيات دعم المرأة

وأشارت إلى أن المسح الصحي لعام 1997 لفت لوجود أكثر من 97% من السيدات يواجهن ظاهرة ختان الإناث في مصر، مؤكدة أهمية الاستراتيجيات التي تم إطلاقها لصالح المرأة منذ عام 2014 مثل: الاستراتيجية المصرية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الموحدة لمواجهة العنف ضد المرأة، وجاري العمل عليها من خلال حملات التوعية وغيرها من المجهودات.