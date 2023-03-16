الامارات | مسيرة تمكين وتعزيز جودة حياة المرأة مستمرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة المشروعات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة المقبلة ضمن المحاور الرئيسة لخطتها الاستراتيجية 2023-2027 المتعلقة بخلق بيئة مُمَكِنة للمرأة في سوق العمل، وتطوير القيادات النسائية، وتعزيز جودة حياة المرأة في المجتمع، والتي تسعى المؤسسة من خلالها لتعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة الصديقة للمرأة على مستوى العالم وتعزيز وجود المرأة الإماراتية في المحافل الدولية، كما اطلع المجلس على أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تعكس رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2023، الذي عقد برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، كل من هالة بدري المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وهدى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، وخولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنى بوسمرة رئيسة تحرير صحيفة الإمارات اليوم، والجود أحمد لوتاه مصممة ورائدة أعمال، وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى نعيمة أهلي مدير إدارة الدعم المؤسسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة وسلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة.

تعزيز تنافسية دبي عالمياً

وأكدت منى المري التزام المؤسسة بدعم المرأة والارتقاء بقدراتها الوظيفية والقيادية وتعزيز مقومات جودة حياتها من خلال برامج ومبادرات نوعية تم تضمينها في الخطة الاستراتيجية 2023–2027، بما يسهم في دعم جهود الاستفادة من قدراتها شريكاً رئيساً في التنمية وصنع مستقبل أكثر ازدهاراً، مشيرةً إلى أن هذه المشاريع تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية، بما يلبي طموحات وتوجهات حكومة دبي في أن تكون بين أفضل الوجهات العالمية في المعيشة واستقطاب أفضل الكفاءات في مختلف التخصصات بسوق العمل، مع الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

وأضافت المري أن المؤسسة تولي بناء وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية أهمية قصوى ضمن استراتيجية عملها، مع الحرص على أن تكون مشاريعها إضافة نوعية لمقومات دعم المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والعمل على تعزيز وجودها الفعال في المحافل الدولية وتطوير قدراتها التقنية والفنية مواكبةً للثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة للإمارة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

تمكين القيادات النسائية

وأعلنت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أنه وبتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ستطلق المؤسسة خلال الفترة المقبلة برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»، وهو برنامج تدريبي لتأهيل وتمكين القيادات النسائية بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي من اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلها للترشح لمناصب عضوية مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية، وسيتم تنفيذه في شهر مايو المقبل، بالتعاون مع معهد المديرين (Institute of Directors) في المملكة المتحدة وهي مؤسسة عريقة في مجال الحوكمة، مشيرةً إلى أن هذا البرنامج، الذي يعد واحداً من أفضل البرامج التأهيلية في هذا المجال، مؤكدةَ أن تمثيل المرأة الإماراتية في مجالس إدارة مؤسسات عالمية يسهم في تحقيق التأثير الإيجابي لها ويعزز وجودها العالمي، تحقيقاً لمحور تطوير القيادات النسائية ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

رائدات الأعمال المبتدئات

وعلى صعيد دعم المرأة في المجال الاقتصادي، ستنفذ المؤسسة برنامجاً تدريبياً لرائدات الأعمال المبتدئات بالتعاون مع جامعة عالمية متخصصة في تقديم هذه البرامج، بهدف تزويد رائدات الأعمال الطموحات وهن في بداية مسيرتهن بالمهارات والمعرفة والأدوات اللازمة لكيفية تأسيس المشروعات الخاصة والتميز في عالم الأعمال، مضيفة أن هذه المبادرة تم تصميمها وفقاً لنتائج دراسة بحثية أجرتها مؤسسة دبي للمرأة لاستكشاف الاحتياجات والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال في الوقت الحالي.

استراتيجية متكاملة

واطلع مجلس الإدارة على أبرز المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تنظيم ورشة عمل «دبي مدينة صديقة للمرأة»، وشاركت فيها 17 موظفة من الدوائر الحكومية بدبي لتبادل الرؤى والأفكار حول المبادرات والخدمات التي تعزز مكانة دبي عالمياً مدينة صديقة للمرأة، وستكون الورشة أساساً لتطوير استراتيجية متكاملة لهذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والهيئات الحكومية المعنية في الإمارة لتعزيز المقومات الحالية والوصول بها إلى قائمة المدن العالمية الرائدة في هذا المجال من خلال العمل على سد أي فجوات وتحديات حالية وتعزيز المقومات العديدة الحالية بخدمات جديدة تنسجم مع مفهوم ومعايير المدن الصديقة للمرأة وفقاً للأبحاث التي تم إجراؤها حول هذا الموضوع.

كما اطلع مجلس الإدارة على مستجدات مشروع «اللّجان النسائية»، إحدى المبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، وهي عبارة عن مجموعة عمل تتكون من رؤساء اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية بإمارة دبي تهدف إلى استعراض المبادرات والبرامج المشتركة التي تسهم في ترسيخ بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين والمحفزة لاستقطاب والحفاظ على الكفاءات النسائية، حيث استضافت مؤسسة دبي للمرأة ورشة العمل الأولى ضمن هذه المبادرة في شهر سبتمبر الماضي، فيما استضافت اللجنة النسائية بالقيادة العامة لشرطة دبي ورشة العمل الثانية في يناير الماضي، وعقد اللقاء الثالث في شهر فبراير بهيئة كهرباء ومياده دبي، وسوف تستضيف كل من اللجنة النسائية في إينوك ومحاكم دبي ورشتي العمل المقبلتين لتعزيز جهود التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق أهداف المبادرة.

نادي دبي للسيدات

اطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خلال الاجتماع على المبادرات والمشاريع التي نفذها نادي دبي للسيدات خلال الربع الأول من عام 2023 والتي شملت تقديم عروض عضوية وأنشطة رياضية واجتماعية وترفيهية تتواكب مع هدف النادي بأن يكون في مصاف النوادي الرائدة في العالم المُخَصَصة للمرأة، من خلال تقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات من مختلف الجنسيات ودعمه وتشجيعه لمشاريع رائدات الأعمال.