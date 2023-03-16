ما هو مرض الفنان مسلم وأسبابه؟.. الأعراض وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الجدل أثارها مطرب المهرجانات مسلم، بعدما أعلن خلال الساعات الماضية فقدان صوته بسبب أزمة نفسية، وحزن شديد.

«مسلم» يفقد صوته بسبب الحزن: «نمت زعلان»

ودون مطرب المهرجانات «مسلم»، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، تفاصيل إصابته، مؤكدًا أنه بسبب الغضب خلد إلى فراشه مهمومًا وحزينًا، ليستيقظ في اليوم التالي مكتشفًا عدم قدرته على الحديث.

وكتب عبر خاصية «ستوري»: «لا إله إلا الله، يا وجع قلبي على اللي أنا فيه، بجد كل يوم حاجة تعدي عليّ وتكسرني، وقف نقابة الموسيقيين، ومنعي من العمل، وقطع رزق، وهناك من تسبب في أذى نفسي لي».

«مسلم»: خسرت صوتي بسبب الحزن

وكشف «مسلم»، عما يعانيه بسبب حزنه الشديد، قائلًا: «بخلاف تعرضي لحادث سيارة، والآن استيقظت من النوم غير قادر على الكلام، بسبب نومي حزينًا، حتى صوتي خسرته، يا رب أنا ماليش غيرك تقف جنبي».

ما هو مرض الفنان مسلم وأسبابه؟

ومع تصدر الفنان مسلم محركات البحث، بعدما أعلن عن مرضه، بات الكثير يتسائل عنه وعن مرضه، وأكد الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن المطرب يعاني من حالة نفسية تدعى «فقدان نطق عقلي»، قائلًا: «لو دكتور الأنف والأذن أكد إنه لا يعاني من حالة مرضية لحظية، يبقى اللي هو فيه أثر مرض نفسي وزعل، أصابه بـ فقدان نطق عقلي».

وشرح استشاري الطب النفسي المرض، لـ «هُن» مؤكدًا إنه من المؤكد التعرض له، حال تعرضه لموقف يستدعى التلفظ: «لو عقله منعه إنه يتكلم في الموقف، وأثر عليه الزعل وقتها يفقد النطق فعلًا».

وأوضح الطبيب أن الأمر حال عدم معالجته سريعًا سيتحول لمزمن يصعب العلاج منه.