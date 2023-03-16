نصائح مهمة للتعامل مع طقس الغد.. «لا تتسرعوا في تخفيف الملابس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الحيرة تنتاب الكثير من الأشخاص مع التقلبات الجوية، وأحوال الطقس المتغيرة بين الحين والآخر، بشأن تخفيف الملابس، مع ارتفاع درجات الحرارة ثم انخفاضها، والتعرض للعواصف الرملية.

أحوال الطقس غدا.. «لا تتسرعوا في تخفيف الملابس»

وكشفت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد تقلبات جوية، ومنها عاصفة رملية وأتربة مصاحبة لسرعة الرياح، والمستمرة من فجر السبت الماضي، وانخفاض درجات الحرارة وعودة البرودة والأمطار إلى عدد من المناطق.

تحذير لهذه الفئة من طقس الغد

ومن جانبه، حذر الدكتور محمد نجيب، استشاري جراحة الفم والأذن بجامعة عين شمس، من خلال «هُن» مرضى الجيوب الأنفية من الخروج وقت تغيرات الطقس، وخاصة مع نشاط الرياح الرملية والعواصف الترابية: «اللي عندهم جيوب أنفية مينزلوش، عشان العواصف والطقس من مثيرات الحساسية والجيوب الأنفية»

وحذر الطبيب خلال حديثه لـ «هُن» من تعرضهم لمثيرات الحساسية كشعر القطط الشيرازي ، والأدخنة والعصافير والطيور، حبوب اللقاح».

نصائح للوقاية من العاصفة الترابية لمرضى جيوب الأنفية

وقدم الدكتور محمد نجيب، استشاري جراحة الفم والأذن بجامعة عين شمس، نصائح للوقاية من العاصفة الترابية لمرضى جيوب الأنفية، جاءت عن النحو التالي:

- تجنب الخروج تمامًا وقت التقلبات الجوية.

- ارتداء الماسك الطبي خلال النزول.

- استخدام بخاخة كورتيزون وأقراص الحساسية للعلاج.

- استخدام محلول الملح حالة انسداد الأنف.

استشارة الطبيب حال تدهور الأعراض.