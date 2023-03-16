بكاء «فاطمة» لحصولها على «الأم المثالية»: ربيت ولاد ابني الشهيد وبيجيلي بالمنام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 6 أعوام اختبر الله صبرها، وقوة تحملها، بوفاة فلذة كبدها وابنها الأكبر، الذي ترك 3 أطفال في عمر الزهور، لحظات قاسية عاشتها فاطمة السيد مصطفى، ابنة مدينة ومركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، الذي استشهد نجلها وذاقت مرارة الفقد والآلم بعده، حتى عوضها الله بحصولها على لقب الأم المثالية لعام 2023، بالتزامن مع يوم المرأة المصرية، تكريمًا لها ولجهودها وكفاحها وتربيتها لأولادها الـ5، هي وزوجها الذي يعمل في الفلاحة والزراعة.

الأم تتحدث عن الابن المتوفى

«ابني كان البكري، استشهد من 6 سنين في شهر شعبان، ربنا يعوض شبابه في الجنة، ويصبرني على فراقه»، عبارة بدأت من خلالها الأم المثالية التي تخطى عمرها الـ66، حديثها لـ«الوطن»، عن حصولها على لقب الأم المثالية 2023، التي تحدث عن نجلها قائلةً: «الكابتن مكنش فيه في أدبه 2، كان في منتهى الجمال والأدب والأخلاق العليا، كان متجوز وساب ولاد طالعين لأبوهم وشبهه».

داخل أسرة متواضعة يعيش الـ5 أبناء والأب والأم، التي تعمل ربة منزل، وزوجها يعمل في الفلاحة وزراعة الأرض التي يمتلكها: «جوزي كان معاه صنعة واشتغل مبلط، ومع الوقت بطل بحكم السن، وربنا قدرنا وربينا ولادنا على الاحترام والأدب، عندي بنت مخلصة تربوي إنجليزي، بنزرع في الأرض غلة وبرسيم وأرز».

بكاء ودعوات من القلب

لم تستطع الأم تمالك نفسها ودخلت في نوبة بكاء شديدة، بعد تلقي اتصال من زملاء نجلها الراحل، يخبرونها بحصولها على لقب الأم المثالية، معلقة: «ربنا اللي بعتها، علشان خاطر ابني كان أدب الدنيا فيه، رنوا عليا وقالولي ربنا بيعوض صبرك وبيجازيكي على تعبك، فكرني بالحبايب اللي معايا طول الوقت، ومبقدرش أنساه أبدًا، ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة والنعيم، هو راح للي خلقه وأنا مطمنة عليه وبيزورني في المنام».