أمين مساعد «البحوث الإسلامية»: 7 قيادات نسائية في الأزهر.. وجهود التمكين كبيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفي مصر اليوم بنسائها، الرائدات في مختلف المجالات، حيث خصص 16 من مارس، للاحتفال بالمرأة المصرية، ومن بين هؤلاء السيدات الدكتورة إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات بالأزهر الشريف، التي تعتبر من أوائل السيدات في تاريخ الازهر، التي تتقلد هذا المنصب.

تكريم إلهام شاهين وتمكين المرأة بالأزهر

وقالت إلهام، إنها تشعر بالسعادة، بسبب حصولها على جائزة التميز الحكومي، متابعة: «لم أتوقع هذا الأمر، فقد كان هناك أكثر من 70 منافسا على هذه الجائزة، والتكريم جاء مبنيا على أسس وقواعد وعمل على أرض الواقع وتنفيذ القرارات، وليس مجرد شعارات أو كلام أو صور تظهر، والأزهر الشريف بذل جهودا كبيرة لتمكين المرأة».

وأضافت شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «فرحت فرحة كبيرة مع فريق العمل، وحصولنا على المركز الأول أمر رائع للغاية، هذا المجال لأول مرة يتم تنظيم المسابقة فيه، وهو مجال تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وفي الأزهر الشريف كان لدينا عمل كبير في هذا الصدد».

7 قيادات نسائية في الأزهر

واصلت الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات بالأزهر الشريف: «على سبيل المثال لا الحصر، لدينا في مشيخة الأزهر الشريف 7 قيادات نسائية وجرى استحداث مناصب خصيصا للمرأة، ولم تكن موجودة من قبل، مثل منصب الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لا يفعل شيئا إلا لمستحقه، فالعمل هو الأساس عِنده».