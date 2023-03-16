الامارات | طفل ظلّ يسعل 3 أشهر متواصلة .. والأطباء اكتشفوا السبب أخيراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار أحد أطفال البارغواي استغراب الأطباء والخبراء حين ظلّ يسعل بشكل مستمر لمدة 3 أشهر.

وأثناء إجراء فحوصات طبية مكثفة للطفل البالغ من العمر 5 سنوات، للبحث عن سبب محتمل للسعال، صُدم المسعفون عند العثور على جسم معدني في رئته اليسرى، حيث كشفت الأشعة السينية أن الصبي لديه نوابض معدنية في رئته.

ونجح المسعفون في إزالة النوابض المعدنية في تدخل جراحي، ما أدى لتوقف السعال واستقرار حالة الطفل حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال الطبيب كارلوس مورينيغو إن الإجراء كان معقدا بسبب الوقت الذي استقر فيه الجسم الغريب في رئة الصبي بالإضافة إلى الضرر الذي تسبب فيه خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من التسبب بالضرر، قال مورينيغو إنه من المرجح أن تتحسن حالة الصبي بمرور الوقت.