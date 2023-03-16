أحلام بإطلالة ساحرة كالأميرات في العرض الأخير من سعودي آيدول

تألقت المطربة الإماراتية أحلام الشماسي بإطلالة ساحرة في العرض المباشر الأخير من برنامج سعودي آيدول Saudi Idol وبالرغم من خياراتها الجريئة في الملابس كان فستانها بتصميم يبدو تقليدياً بعض الشيء ولكن مع لمسة مميزة كما عودتنا، فدائماً ما تكون إطلالتها غير عادية حتى لو بشكل بسيط.

ارتدت أحلام فستان باللون الأصفر والأزرق السماوي بتوقيع المصمم اللبناني زهير مراد التي كانت ترتدي تصميماته في أغلب الحلقات طوال الموسم الأول واختارت تصفيفة شعر للخلف مع خصل الغرة المموجة الأمامية ومكياج بسيط بظلال عيون دخانية داكنة وأحمر شفاه باللون الوردي.



إطلالة أحلام الشماسي في الحلقة الختامية من برنامج سعودي آيدول

تميز فستان أحلام بتصميم كسرات بليسية طويل من الحرير الملون بالأصفر والأزرق السماوي أعطى تموجاً في الألوان ساحراً ومناسباً بشكل كبير لهذا الوقت من العام مع اقتراب موسم الربيع وكانت الأكمام بتصميم كاب منسدل بطول الفستان وكان الجزء العلوي من الفستان مزيناً بعقود مرصعة بالأحجار الملونة الزرقاء تصل إلى الأكمام وضعت على الفستان بشكل يشبه حزام الجسم مما جعل التصميم مميزاً ومختلفاً مع موديل الفستان.



تصميم فستان أحلام الشماسي في الحلقة الختامية من برنامج سعودي آيدول

نشرت الفنانة أحلام الشماسي صور لها عبر صفحتها الخاصة على الإنستغرام تستعرض إطلالتها وكعاداتها تقوم بتعديل الفساتين التي تختارها لتتناسب مع ذوقها المحتشم، حيث جاء التصميم الأصلي للفستان بفتحة أمامية تظهر الساق بالكامل وقامت أحلام بغلق فتحة الفستان ليتناسب مع تصميمه الشرقي الذي يشبه العباية.

تصميم فستان أحلام الشماسي في الحلقة الختامية من برنامج سعودي آيدول

اختيار أحلام لهذا اللون في العرض الأخير للحلقة الختامية من برنامج سعودي آيدول Saudi Idol هي خطوة جريئة منها وفي الحقيقة استطاعت أن تعطي درساً في الأناقة وتعلمنا كيفية ارتداء الألوان الساطعة في المناسبات الخاصة دون ابتذال، اعتمدت المطربة الإماراتية على المجوهرات في الفستان حيث كان يمتد حتى الرقبة ليعطي شكل القلادة واختارت أقراط وأساور بسيطة.

فساتين أحلام في برنامج سعودي آيدول

منذ انطلاق الحلقة الأولى من برنامج المواهب الغنائية سعودي آيدول استطاعت أحلام الشماسي أن تلفت الأنظار بإطلالتها الخلابة، كانت أغلب خياراتها من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد حيث صرحت من قبل إنها قامت بشراء تشكيلة من الفساتين من أحدث مجموعات الدار وكانت حريصة علي الظهور في كل حلقة بإطلالة مميزة وأنيقة تظهر ذوقها والتي تختارها بنفسها دون مساعدة من منسق ملابس.

حرصت أحلام على أن تختار موديلات تظهر رشاقتها بعد إنقاصها للوزن وبالفعل استطاعت أن تحقق هذا ففي كل مرة تستعرض فيها إطلالتها تجعل الجميع يتحدث عن طلتها الساحرة.

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