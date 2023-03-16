أصالة بإطلالة ناعمة باللون البنفسجي في العرض الأخير من سعودي آيدول

لفتت المطربة السورية أصالة نصري الأنظار بإطلالتها الناعمة التي اختارتها في العرض المباشر الأخير من برنامج سعودي آيدول Saudi Idol بفستان بتصميم عباية ساتان باللون البنفسجي الداكن من دار Krikor Jabotian.

اعتمدت أصالة تصفيفة شعر ملمومة للخلف بشكل ملفوف كان رائعاً مع لون شعرها البني المموج بخصل شقراء واختارت مكياج بسيطاً بظلال عيون داكنة وأحمر شفاه نيود وردي، كانت إطلالة جمالية ساحرة أظهرت تصميم الفستان وجعلتها تبدو مثل الأميرات كما عودتنا طوال الموسم الأول بظهورها بإطلالات كلاسيكة وناعمة.

إطلالة أصالة في العرض المباشر الأخير من سعودي آيدول

جاء فستان أصالة بشكل كسرات من الساتان الحريري مع تصميم كاب منسدلاً بطول الفستان الطويل الذي يشبه العباية باللون البنفسجي الداكن وحزام كان يحدد محيط الخصر بشكل أنيق، تميز الفستان بتصميم عقد ذهبي بشكل أوراق الشجر مرصعاً بالأحجار الملونة واللؤلؤ من توقيع دار أزياء Krikor Jabotian المعروفة بتصميماتها الفريدة بالزخارف الذهبية المستوحاة من العصر الفيكتوري واللمسات الكلاسيكية الفاخرة.

إطلالة أصالة في العرض المباشر الأخير من سعودي آيدول

لم تضع أصالة نصري أي مجوهرات أخرى واعتمدت بشكل كلي على تصميم الفستان الذي كان بالفعل به قلادة كبيرة وضخمة، فقط وضعت أقراط بسيطة جداً وخاتم من الماس.

فستان أصالة في العرض المباشر الأخير من سعودي آيدول

فستان أصالة في العرض المباشر الأخير من سعودي آيدول

تحرص أصالة على مشاركة معجبيها إطلالاتها التي تظهر بها في برنامج سعودي آيدول Saudi Idol ونشرت صور لها بإطلالتها التي ظهرت بها في العرض المباشر من الحلقة الأخيرة والذي أظهر تصميم الفستان الفضفاض مع الأكمام المنسدة الطويلة المفتوحة والتي كانت تتحرك بشكل عفوي مع حركاتها، كان اختيار أصالة للون البنفسجي الداكن للفستان خطوة آمنة منها حيث إنها لم تلجأ إلى الألوان الجريئة أو التصميمات الغربية منذ الحلقة الأولى للبرنامج وكانت تختار موديلات ناعمة بألوان غامقة أو باستيل.

إطلالات أصالة نصري في برنامج سعودي آيدول Saudi Idol

منذ اليوم الأول من انطلاق الحلقة الأولى من برنامج المواهب الغنائية سعودي آيدول الذي يعرض على قناة MBC لفتت الفنانة أصالة نصري الأنظار بإطلالاتها الناعمة والتي كانت تختارها بأسلوب كلاسيك وكانت تعتمد تسريحات شعر تشعرنا بتصفيفات فترة الخمسينات مع الإكسسوارات المميزة التي كانت تضعها مثل القبعات التي ارتدتها في أكثر من إطلالة وألوان المكياج النيود الدخانية التي كانت تتناسب بشكل رائع مع لون شعرها البني.

وفي الحقيقة لم تلفت إطلالات أصالة فقط الأنظار ولكن طلتها المريحة ومزاجها الهادئ الذي لاحظه معجبوها طوال الموسم الأول من البرنامج فكانت أنيقة ومحبة للجميع وتمازح زملاؤها من لجنة التحكيم.

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