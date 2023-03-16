لماذا تطلب هذه المدينة سكان مقابل 2 مليون جنيه؟.. «بتدور من 2017»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى مدن سويسرا التي تميزت بالطبيعة الخلابة، والمناخ المميز، والطقس الهادئ، جذبت مدينة ألبينن السويسرية، الأنظار والتساؤلات حولها، بعدما أعلنت حاجتها للسكان، مقابل الحصول على مبلغ قدره 50 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل نحو 2 مليون جنيه مصري، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

مدينة ألبينن السويسرية، مدينة مثالية للسيدات وربات المنازل، الباحثات عن الهدوء والخضرة، يحلمن بساعات الاسترخاء، والتزلج على الجليد والبعد عن ضغوط الحياة، ولكن على الرغم من مميزاتها، يبقى دومًا السؤال الشاغل، لماذا تطلب هذه المدينة سكان مقابل 2 مليون جنيه؟

لماذا تطلب هذه المدينة سكان مقابل 2 مليون جنيه؟

يعود أمر البحث عن سكان لهذه المدينة إلى 2017، فعانت حينها القرى الجبلية في سويسرا من هجرة سكانها ومغادرتهم لها، حتى أن المدارس أغلقت أبوابها، وتحولت البيوت السكنية إلى محلات ثانوية لقضاء العطلات، بحسب ما أوضحه بيات جوست، رئيس بلديتها حينها لوكالة الأنباء السويسرية، ليبقى الحل الوحيد هو البحث عن سكان بمقابل مادي.

هل هناك من تقدم للجوء؟

بحسب بيات جوست، وصل إلى إدارة البلدية 20 ألف طلب حينها، عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو البريد العادي، ومن بينها ملفات حقيقية للترشح بها صور وإثباتات، كما أتى بعض المهتمين بأنفسهم إلى مكتب البلدية الصغير في القرية، منهم من حمل معه حقائب ممتئلة بالثياب وهو يأمل في حياة جديدة، ومنهم من تساءل على سبيل الحصول على المال أيضًا، وعلى الرغم من حدوث هذا منذ 6 أعوام، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام، إلا أن المدينة ماتزال تبحث عن سكان.

مميزات المدينة السوسرية

تتميز مدينة ألبينن السويسرية، بأنها من المناطق الجذابة ومزارعها التقليدية، ذات الهواء النقي والشوارع المرصوفة بالحصى، والشمس الساطعة في معظم أيام السنة، كما أن قممها جذابة، مغطاة بالثلوج، وأيضا المناطق المحيطة بها رائعة.

كما تتوفر عليها العديد من الإمكانيات، من المنظر الطبيعي، وهواؤها نقي والشمس التي تسطع فيها في معظم أيام السنة، ووجود محطة شهيرة للمياه المعدنية لا تبعد عنها سوى ستة كيلومترات، والعديد من المساحات الصالحة للبناء.

شروط العيش في ألبينن السوسرية

ويتطلب العيش في مدينة ألبينن السوسرية، والحصول على المبلغ المالي توافر عدة شروط، وهي:

- ألا تقل أعمار الوافدين عن 45 عاما.

- على الوافدين تعلم اللغة الألمانية.

- على الوافدين بناء أو شراء عقار للعيش فيه، وليس لقضاء العطلة.

- أن يكون المنزل بقيمة 200 ألف فرنك سويسري على الأقل، ما يقرب 6.7 مليون جنيه مصري.