«إيمان» تحيي يوم المرأة المصرية بتماثيل ملكات الفراعنة: تحف فنية أساسها الجمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحف فنية لملكات فرعونية، خطفت قلوب من نظر إليها، أبدعت في صناعتها إيمان محمد، بعدما تعلمتها في مدة قصيرة، واستطاعت أن تحترف تشكيل التماثيل، وتلفت الأنظار لجمال تصميمها، وبأدوات بسيطة، تمكنت من صناعة مجموعة من التحف والأنتيكات، في أشكال مختلفة ومميزة، وكان على رأسها ملكات الفراعنة قديماً، ومنهم الملكة نفرتيتي وأوزيريس.

إيمان محمد أمين، تبلغ من العمر 47 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، بدأت في العمل بصناعة التحف والأنتيكيات المختلفة منذ سنة واحدة، توضح لـ«هن»، أنها تعلمت هذه الصناعة في وقت قصير، وذلك من خلال بعض الكورسات والورش التدريبية مع متخصصين في المجال، مشيرة إلى أنها كانت تعمل منذ العشرينات مع والدها في صناعة العود الموسيقي، ورغبت فيما بعد في أن تخوض تجربة صناعة الأنتيكات والتحف، خاصة فيما يتعلق بالتراث الفرعوني.

هواية «إيمان» توارثتها عن والدها

«هواية فن صناعة التماثيل أصبحت باب رزق ليا»، تروي «إيمان» لـ«هن»، أن معظم أفراد عائلتها، تخصصوا في صناعة العود الموسيقي منذ فترة كبيرة، فكان والدها محترفا فيه، بجانب قدرته على صناعة الأثاث والموبيليا، وذكرت أنها تستخدم عددًا من الخامات المتنوعة مثل خامة البولستر والجبس، كما أن القطعة الواحدة يمكن أن تصممها كحد أقصى 15 دقيقة، وهناك قطع تستغرق وقتا أقل من ذلك، وذلك متوقفا على حجمها، وتبيعها إذا طلبها أحد الأشخاص.

حبها للتاريخ المصري كان السبب خلف إبداعها

«الأنتيكات الفرعونية حبتها عشان كانت أول حاجة اتعلمتها، لأن إنتاج شكل فرعوني كان أكثر سهولة في صناعته»، بهذه الكلمات أكدت أنها أحبت أن تجرب صناعة مختلفة: «حبي للتاريخ المصري خلالني أبدع في تصميم التحف الفنية، خاصة إن المرأة المصرية قديما كان ليها دور مهم في المجتمع، فحبيت أستغل موهبتي، وأصمم حاجة ليها علاقة بتاريخ بلدي العظيم».

أمنية «إيمان» للمستقبل

تتمنى «إيمان» وفقا لحديثها لـ«هن»، أن تفتح ورشة كبيرة، تتمكن من خلالها تقديم الدورات التعليمية للسيدات والبنات، من أجل أن يعتمدوا على أنفسهن من الناحية المادية، أو يكن مستقلات قويات: «بحلم يكون اسمي معروف في المجال، وأفيد عدد كبير من السيدات المصرية».