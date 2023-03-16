«سارة» تصنع الكنافة على شكل هلال رمضان: بفرح الأطفال وبنحتفل بالشهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشكال مختلفة من الزينة يقدمها الأشخاص للاحتفال بشهر رمضان المبارك، الذي تفصلنا أيام قليلة على قدومه، كان من ضمنها كنافة بالكريمة على شكل هلال رمضان، أعدتها الشيف سارة تقي، وذلك لتسعد الأطفال بطريقتها الخاصة.

الشيف سارة تحتفل بقدوم شهر رمضان بعمل كنافة على شكل هلال

أرادت الشيف «سارة» أن تستغل خبرتها في المطبخ، وفي الوقت ذاته تحتفل بقدوم شهر رمضان المبارك، فصنعت كنافة على شكل هلال رمضان، وأضافت إليها مانجا وكريمة: «أنا دايما حريصة إني أقدم أفكار مختلفة عشان أحتفل بشهر رمضان، وفي نفس الوقت أفرح الأطفال، فالسنة دي عملت الكنافة على شكل هلال»، بحسب ما روته في حديثها لـ«هن».

ترغب الشيف «سارة» في الطبخ منذ طفولتها، الأمر الذي جعلها تتعلم الكثير من الأكلات المختلفة في دول العالم، كما أنها زارت العديد من الدول، ومنها الهند ‬والمغرب‭ ‬وأوروبا‭ ‬والخليج، وتحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬نفسها ‬في مجال‭ ‬الطبخ: «أنا زورت بلاد عديدة ومارست‭ ‬وتلقيت‭ ‬دورات‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬فن‭ ‬الطبخ».

أهمية الطبخ بالنسبة للشيف سارة

«الطهي‭ ‬هو‭ ‬مرآه‭ ‬يعكس‭ ‬ثقافة‭ ‬الشعوب‭ ‬وذات‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬إحياء‭ ‬الذاكرة؛ إذ‭ ‬أن‭ ‬الغذاء‭ ‬الصحي‭ ‬والمتنوع‭ ‬يؤثر‭ ‬مباشره‭ ‬على‭ ‬الجسم،‭ ‬ويساعد في‬ ‬تنشيط‭ ‬العقل» بهذه الكلمات عبرت الشيف «سارة» عن مدى أهمية الطبخ بالنسبة لها، كما أن لها جمهور كبير من النساء اللاتي حرصن على طلب تعلم بعض من اطباقها اللذيذة، فأعطت دروسا في الطبخ لكثير من النساء في الخليج العربي، وليس الكويت فقط.