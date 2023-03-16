الامارات | كيف تغادر "قروب" على "واتساب" بلا حرج ودون أن يحس بك أحد ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتيح ميزة جديدة في تطبيق "واتساب" لأي عضو في مجموعة "قروب" مغادرة المجموعة بهدوء دون تنبيه الجميع، وتجنب أي ملاحظات محرجة.

وستمنع الميزة الجديدة المواجهة مع أعضاء المجموعة الأكثر حساسية والذين قد تكون ردة فعلهم على رحيلك سيئة.

وباستخدام هذه الميزة الجديدة، سيتم إخطار مسؤول المجموعة فقط بخروجك، لكنه وبالطبع، سيتمكن أعضاء المجموعة من رؤية أنك غادرت إذا فكروا بتفقد قائمة المشاركين في "القروب" في تفاصيل المجموعة.

وقبل تقديم هذه الميزة، كان واتساب يرسل إشعارا إلى المجموعة بأكملها متى غادر شخص ما.

ولكن مع الإصدار الجديد، بمجرد تمكين المستخدمين للميزة في إعدادات واتساب الخاصة بهم، لن يتمكنوا من رؤية الرسالة، بغض النظر عن المجموعة التي تختار المغادرة منها.

ومع ذلك، فثمة شيء غريب وطريف في هذه الميزة وهو أن المسؤول عن القروب -أو الشخص الذين أنشأ المجموعة- غير قادر على استخدام هذه الميزة في مجموعة الدردشة ولن يتمكن من الخروج دون لفت الانتباه.

كيفية الخروج من الدردشات على "أندرويد"؟

يمكن ببساطة النقر مع الاستمرار فوق المجموعة التي تريد المغادرة منها.

بعد ذلك، يجب النقر على أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، وحدد الخروج.

سترى بعد ذلك رسالة على الشاشة تقول، "سيتم إخطار مسؤولي المجموعة فقط بأنك تركت المجموعة".



كيفية الخروج من الدردشات على "آيفون"؟

يحتاج أولئك الذين يستخدمون "آيفون" أو لديهم واتساب مثبت على جهاز آبل الخاص بهم، إلى التمرير إلى اليسار على المجموعة التي يرغبون في مغادرتها.

اضغط على المزيد، ثم انقر فوق "خروج".

وسيرى المستخدمون رسالة على الشاشة تقول، "سيتم إخطار مسؤولي المجموعة فقط بأنك غادرت المجموعة".