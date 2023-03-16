«كريمة» تطلق مبادرة لتعليم اللغة التركية أونلاين: بحب أساعد الشباب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حبها الشديد لتعلم اللغات خاصة التركية، بعد رواجها الفترة الأخيرة بسبب انتشار المسلسلات التركية، جعلها تطلق مبادرة لتعليمها من خلال مجموعة من الفيديوهات عبر شبكة الإنترنت، لتنقل «كريمة» كل ما تعلمته إلى الآخرين، وخصصت ورش تدريبية ومشاركتها مع المهتمين بتعلمها.

«كريمة» تطلق مبادرة لتعليم اللغة التركية مجانا

كريمة السيد عبد الدايم، 27 عاما، تخرجت في كلية الدراسات الإسلامية قسم اللغة التركية بجامعة الأزهر، مدرب لغة بجامعة عين شمس، تحكي لـ«هن»، عن بداية تعلمها اللغة التركية حتى وصلت إلى إتقانها، قائلة: «أنا من الناس اللي لما بتتعلم حاجة، بحب أنقلها لغيري، وبدأت أتعلم تركي خلال فترة دراستي في الكلية، وكنت المسؤولة عن شرح وتلخيص وكتابة ملخصات لزملائي، وأي حد محتاج حاجة أسهر معاه على الموبايل أيام الامتحانات».

«كريمة» من هواية اللغة التركية إلى جعلها مصدر دخل لها

ولفتت ابنة محافظة الشرقية، إلى أنها في الفرقة الرابعة، قررت الاستعداد للحياة العملية قبل التخرج، فبدأت بإعطاء بعض الكورسات بأجر رمزي، يساعدها على تحمل نفقة دراستها وعملها بالقاهرة: «استمريت في تقديم الكورسات للطلاب، من خلال تأجير مكان أقدر أشرح فيه بالقاهرة والشرقية، وكان مش مجرد كورس تركي تقليدي، وإنما كنا بنتعلم فيه تنمية وتطوير الذات».

تحديات واجهت «كريمة» في تعليم التركية

وتروي «كريمة» لـ«الوطن»، أنها تقدم ورشا لتعليم اللغة التركية، بشكل مجاني: «الورش بتكون عبارة عن محادثات بالتركي وألعاب تكسر حاجز الخوف، ومن الصعوبات اللي قابلتني، إني مش بلاقي مكان للورش، وأحيانا الوقت بيصعب الأمور لأني بضطر أسافر لمقابلة الطلاب».

«في ولاد بتاخد الكورس أكتر من البنات بسبب مسلسل أرطغرل، وفي ناس بتتعلمه كهواية، سواء دكاترة أو مهندسيين، أو طلاب من كلية التجارة».

وأوضحت كريمة في حديثها لـ«هن»، إنّ الكورسات أو الورش يشترك فيها العديد من الأشخاص، وليس البنات والسيدات فقط، بسبب الانتشار الكبير للمسلسلات التركية، وهو ما جعل الإقبال على الورش التدريبة كبيرا الفترة الأخيرة.