الامارات | عابد فهد يفتح النار على مبابي وفريقه: بدون ميسي لا يساوون شيئاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح النجم السوري عابد فهد النار على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ونجمه كليان مبابي، معتبراً أنهما لا يساويان شيئاً لولا وجود البرغوث الأرجنتيني في صفوف نادي العاصمة الفرنسية.

وغرد عابد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: إنه يحب الفرق التي تقدم اللعب الجماعي، وأن هذا الأمر لا ينطبق على نادي باريس سان جيرمان، لأن كل واحد منهم يلعب وحده دون تجانس مع الآخرين. وأن ميسي هو الوحيد الذي يصنع الفارق والأهداف في الفريق.

وأضاف في تغريدة أخرى، أنه لولا ميسي لا معنى لوجود النادي الباريسي، ولاعبه كليان مبابي.

ويعد النجم السوري من كبار مشجعي المنتخب الأرجنتيني، وأحد عشاق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.