الامارات | دعوى قضائية بحق أول روبوت محام في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 مارس 2023

يواجه روبوت كان سيدخل التاريخ باعتباره أول محام مدعّم بالذكاء الاصطناعي يشارك في محكمة، تهمة العمل بدون شهادة جامعية متخصصة بالقانون.

ورفعت شركة المحاماة الأميركية "إدلسون" الدعوى بحق روبوت الدردشة "DoNotPay"، في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت إن ما يقدمه الروبوت من خدمة غير قانوني باعتباره لا يمتلك ترخيصا لمزاولة المهنة أو شهادة، وفقما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستشهدت شركة المحاماة بعدد من زبائن الروبوت الذين قالوا إن ما قدمه من معلومات وخدمات واقتراحات لهم، لم تكن على المستوى المطلوب، وبعض النصائح أدت إلى نتائج عكسية.

من جانبه علّق المدير التنفيذي للشركة التي طورت الروبوت، جوشوا براودر، قائلا إن كل تلك الادعاءات ليست صحيحة، وبأن المحامي قادر على حضور الجلسات وتقديم الاستشارات القانونية المفيدة.