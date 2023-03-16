الامارات | بعد 3 أيام من بتر قرنيه .. الطب البدائي يودي بحياة «ذي القرنين» اليمني عن 140 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي في محافظة الجوف شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، المعمر اليمني علي عنتر الملقب بـ"ذي القرنين" عن عمر ناهز 140 عاما.

وفارق "ذي القرنين" الحياة بعد بتر قرنيه اللذين نبتا في مقدمة رأسه بواسطة الكي بالنار، ودون جراحة طبية (كما أظهر مقطع فيديو من تصوير أحد أقاربه).

ولم يدرك الذين أقدموا على كي قرنيه بالنار المخاطر والأضرار الصحية للرجل العجوز، الذي توفي بعد بترهما بثلاثة أيام.

وذكر أحد أقاربه بمنطقة "برط المراشي في محافظة الجوف" إن وفاة الرجل العجوز جاءت بعد تدهور حالته الصحية والعقلية ومعاناته من أعراض تقدم العمر، مشيراً إلى أن قطع قرنيه بطريقة بدائية ودون جراحة طبية ضاعف من معاناته، وأدى إلى وفاته.

ولفت إلى أن القرنين بدآ يظهران في رأسه بعد أن تجاوز سن المائة عام، حيث أخذا ينموان ويتدليان من مقدمة رأسه على خديه إلى محاذاة فمه. ثم أخذا يلتفان بشكل دائري.

ووفقاً لصحيفة «عدن الغد» اليمنية عاصر المعمر علي عنتر، الذي نبت له قرنان في رأسه في ظاهرة غريبة ونادرة الحدوث، ثلاثة قرون شهد خلالها أحداث الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وكامل أحداث القرن العشرين وصولاً إلى الربع الأول من القرن الحالي، وظل يتمتع بصحة جيدة وذاكرة قويه إلى ما قبل وفاته بثلاث سنوات،