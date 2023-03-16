5 نصائح لمواجهة العاصفة الرملية.. منها الاهتمام بنظافة الأرضيات والأسطح

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من موجة الحر التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، إلا أن العديد من المحافظات على موعد مع عاصفة ترابية جديدة، بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، بحسب ما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وسط انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لانتشار الشبورة المائية التي تحد من الرؤية في الصباح الباكر وحتى سطوع أشعة الشمس، فضلاً عن برودة الطقس خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

تحذير من العاصفة الرملية

وحذرت الأرصاد الجوية من تعرض العاصمة لـ«عاصفة رملية»، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ودافئ نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحراراة على جنوب البلاد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

أماكن العاصفة الرملية

وحول اماكن العاصفة الرملية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنها ستمر على محافظات الدلتا وبورسعيد ومدن القناة والقاهرة الكبرى، والسواحل الغربية للبلاد، فضلًا عن تعرض الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وحتى محافظات شمال الصعيد، لزيادة سرعات الرياح خلال الساعات المقبلة.

نصائح للأمهات لتجنب العواصف الرملية

ويخشى الكثير التعرض للإصابة بالأمراض، خاصة فيروسات البرد، وأمراض الحساسية مع العواصف الترابية، وهو ما يمكن تجنبه من خلال بعض النصائح الطبية، التي قدمها الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«هن»، كالتالي:

- تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى خلال فترة التقلبات الجوية والعواصف الترابية.

- إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح، ومسحها بالمنظفات والمطهرات بشكل مستمر.

- ضرورة تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة، التي تمد الجسم بالمناعة.

- الإكثار من شرب المياه.