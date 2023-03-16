ماذا يحدث لجسمك عند الاستيقاظ 4 فجرًا؟.. تحقيق فوائد وطموحات لا تتوقعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

للاستيقاظ مبكرًا فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى، فعلى الرغم من وجود العديد من الأشخاص الذين يفضلون النوم لأوقات طويلة، أو تغيير الساعة البيلوجية، والنوم صباحًا والاستيقاظ ليلًا، إلا أن الأمر قد يحرمهما من العديد من الفوائد الصحية والجسمانية، التي تتطلب العودة للنظام السليم والأفضل من خلال النوم مُبكرًا للاستيقاظ مٌبكرًا.

ماذا يحدث لجسمك عند الاستيقاظ 4 فجرًا؟

بحسب ما ذكرته «العربية» نقلًا عما كتبه الخبير الأميركي ستيف بيرنز، بموقع New Trader U، فإنه وفقًا للعديد من الأشخاص الناجحة، الاستيقاظ 4:00 فجرًا كل يوم عادة لتحقق الطموح والأهداف، خاصة لما يتركه من فوائد صحية وجسمانية على العقل

وأكد المقال المنشور، أن الأمر يعد ترتبًا على فوائد الاستيقاظ من زيادة الإنتاجية والتحفيز، وتحسين مهارات إدارة الوقت، وتحسين الصحة النفسية، وزيادة الإبداع، والراحة الجسمانية والقوة البديهية.

فوائد الاستيقاظ مبكرًا

وكانت الدكتوة هدير ناجي، طبيب أمراض المخ والأعصاب، أوضحت لـ«هُن» فوائد الاستيقاظ مبكرًا، مؤكدة أنه يساعد على زيادة الإنتاجية والتحفيز؛ إذ أنه يوفر فيض من الوقت، يساعد على التخطيط ليومك، وإكمال عملك دون تشتيت الانتباه، ما يساعد على زيادة الإنتاجية والتحفيز لتحقيق أهدافك.

ولفتت إلى إن وجود مزيد من الوقت، يساعد في وجود مساحة لتطوير الذات، واستغلال الساعات الإضافية في التعلم أو العمل.

وشددت الدكتورة هدير ناجي، على أن الاستيقاظ مبكرًا يساعد في تحسين القوة العقلية، والصحة النفسية، وانخفاض مستويات التوتر والقلق، بالإضاقة للشعور بجودة نوم أفضل.