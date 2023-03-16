10 علامات تدل على إصابة طفلك بمرض التوحد.. منها التعلق الدائم بالأشياء

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعراض كثيرة تظهر على الأطفال مرضى التوحد في بداية أعمارهم، ربما يجهلها الأمهات، ولم يدركن أن أطفالهن يعانون من مرض التوحد، منها اختلافات في النمو والمهارات الاجتماعية واللغوية، ونتيجة لذلك نستعرض خلال السطور التالية، أعراض التوحد عند الأطفال، التي تصيب عددا كبيرا منهم بمختلف الأعمار.

علامات تدل على الإصابة بمرض التوحد

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض التوحد، منها أن الطفل لا يحافظ على الاتصال بالعين، أو قد لا يتصل بالأشخاص الذين من حوله على الإطلاق وأيضا لا يعبر بوجهه تعبيرات الوجه الأخرى، وذلك بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

ومن ضمن الأعراض التي تدل على إصابة الطفل بمرض التوحد، أنه لا يحضر الأشياء ذات الاهتمام الشخصي، لعرضها على أحد الوالدين، وأيضا صعوبة إدراك ما يدور حوله.

صعوبة التأقلم مع التغيير وتعلق الطفل الدائم بأشياء بعينها، لا يريد أن يفرط بها أو تركها، تعد من ضمن العلامات التي تدل على الإصابة بمرض التوحد، كما يمكن أن يكرر الطفل أيضًا بعض الجمل والكلمات ويرددها بشكل ملحوظ، وذلك بحسب ما روته الدكتورة غادة الحسيني، أخصائية التخاطب والتربية.

الإصابة بمرض التوحد

استخدام صوت رتيب أوالتكلم مثل الإنسان الآلي، يعتبر من العلامات التي تدل على الإصابة بمرض التوحد، كما أنه من الممكن أن لا يستجب لاسمه أو للأصوات المألوفة بجانبه، كما لا يلوح بيديه مودعا، ويرفض أن يحمله أحد، ولا يقلد تعابير الوجه، ولا يفضل أن يثير اهتمام أحد له، بخلاف القيام بأنشطة عديمة الفائدة، ويتكلم بنبرة أو إيقاع غير طبيعي.