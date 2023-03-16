أول تعليق من والدة البلوجر سارة محمد: «راضية بقضاء الله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعاطف كبير حظت به البلوجر سارة محمد، بعد تعرضها لحادث لهجوم من بعض الأشخاص عندما كانت في طريقها هي وخطيبها، وأطلق واحدا منهم عيارًا ناريًا صوبهما، وذلك كان سببًا في فقدان بصرها بشكل نهائي، ولكنها مازلت متمسكة بالأمل.

الحالة الصحية للبلوجر «سارة محمد»

مازالت الحالة الصحية للبلوجر سارة كما هي لم يحدث بها أي تطور، رغم خضوعها لعملية جراحية ولكنها لم تنجح، وعلى الرغم من ذلك إلا أن مازل الأمل معلق في قلبها وقلب أهلها: «لسه الحالة الصحية لسارة زي ما هى وبنتمنى نشوف ليها دكتور برا مصر يتولى حالتها عشان بصرها يرجع ليها، والأمل في الله كبير وهى سارة راضية بقضاء الله» وذلك بحسب ما روته والدة البلوجر في تصريحات لـ«هن».

ظهور البلوجر سارة

وظهرت البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها مع صديقها البلوجر عمرو سنايبر، لأول مرة في مقطع فيديو قصير على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من داخل غرفتها، وتخلله الضحكات وتبادل النِكات، حيث قالت: «عمرو عندنا في البيت 24 ساعة، بياكل من المطبخ، خالتي بتغذيه تغذية عمره ما اتغذاها في حياته، وبياكل أكلي والشيكولاتة بتاعتي».

وتلقت البلوجر «سارة» الكثير من رسائل الدعم من قبل متابعيها، حيث دعا لها الكثير من الأشخاص بالشفاء والتمسك بالأمل حتى اللحظات الأخيرة كما أنها تلقت دعم من قبل أصدقائها وكان من بينهم عمرو سنايبر، الذي اعتاد نشر تطورات الحالة الصحية لها منذ وقوع الحادث الأليم.