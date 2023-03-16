الامارات | «روائع» القرية العالمية في رمضان.. حتى الثانية صباحاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «روائع رمضانية»، تستقبل القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، الشهر الفضيل بباقة من الأنشطة والتجارب الثقافية والتراثية.

وسيتم تغيير ساعات العمل خلال رمضان لترحب القرية بضيوفها من السادسة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل يومياً. وتستضيف القرية العالمية في دبي مجدداً فعالية «مجلس العالم»، التي تتيح للضيوف فرصة لاختبار العادات الرمضانية في أجواء تراثية أصيلة، وسط أمسيات تحفل بعروض العزف على العود والقانون والتشيلو، إضافة إلى فقرات من عروض التنورة.

وتُعدّ القرية العالمية وجهة مثالية لتسوّق مختلف الإكسسوارات والديكورات والنكهات الرمضانية لدى أكثر من 3500 منفذ تسوّق. وتكتسي القرية العالمية بحُلّة فريدة خلال الشهر الفضيل، بدايةً من الديكورات والزينة التراثية والفوانيس والأهلة والأضواء على طول ممشى الاحتفالات، إلى الزخارف الشرقية المميزة التي ستضفي طابعاً احتفالياً خاصاً على الليالي الرمضانية في أرجاء القرية العالمية.

ويستضيف المسرح الرئيس على مدار رمضان مجموعة من العروض الاحتفالية المستوحاة من أجواء الشهر، بما في ذلك أوركسترا «أرابيسك» المكونة من 30 عازفاً الذي يقدّم مرتين يومياً. وسيكون الضيوف كذلك على موعد مع عرض عازفة كمان وعرض كياليدوسكوب الضوئي.

6

مساءً، تفتح الوجهة بواباتها للزوّار خلال الشهر الفضيل.