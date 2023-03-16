الامارات | فيلم «خورفكان» يواصل حصد الجوائز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فيلم خورفكان، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي أنتجته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في عام 2020، حصد جوائز في مهرجانات سينمائية دولية، إذ فاز العمل بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الثامنة من مهرجان فيجن للأفلام بإيطاليا، والمعتمد من الموقع السينمائي العالمي IMDB المتخصص في صناعة السينما، بعد منافسة مع عدد من الأفلام العالمية التي تنافست على هذه الفئة من بين أربع فئات أخرى في المهرجان.

وعرض الفيلم لجمهور المهرجان - بعد أن ترجم للغة الإيطالية - في مسرح فيجانو بالعاصمة روما، الذي يتسع لأكثر من 500 متفرج، أبدوا إعجابهم بالفيلم.

وتسلم مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون المنتج المنفذ للعمل، محمد حسن خلف، الجائزة التي كانت من نصيب كاتب الفيلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كما حصل الفيلم على جائزة الإخراج.

وأشار خلف إلى سعي الهيئة من خلال مثل هذه الأعمال العالمية إلى إبراز تاريخ الإمارة في واحدة من أدق المراحل، إذ حظي الفيلم بإقبال كبير من قبل دور العرض المحلية والعربية، كما ترجم لعدد من اللغات كالإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية، وعرض خارج الدولة في كل من المملكة العربية السعودية والبرتغال وإيطاليا.

وتابع: «عمل إبداعي بحجم فيلم خورفكان يستحق أن يكون نموذجاً لصناعة السينما الإماراتية والعربية، إذ يستند إلى حقائق تاريخية انفرد في تدقيقها وتوثيقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، فكان ذلك أهم عوامل نجاح الفيلم وخروجه بالصورة المطابقة للواقع».

ويعد فيلم خورفكان أهم إنتاجات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجاء بالتعاون مع شركة جيت جو فيلمز ليميتد، وهو من إخراج كل من الإيرلندي موريس سويني والبريطاني بين مول، وشارك فيه أكثر من 300 شخص.