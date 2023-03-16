الامارات | بن دلموك: قوة مجتمعنا في ثقافة عيالنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، أن «قوة مجتمعنا في ثقافة عيالنا»، مشيراً إلى أن «جيل الشباب يمثل الأساس في المجتمع، وتبُنى الأوطان بسواعده، وتُعدّ هذه الأبحاث مصدراً معتمداً للأجيال المقبلة، لكي تؤسس عليها وتنطلق منها».

جاء ذلك، خلال ندوة بحثية وحفل تكريم استضافتهما جامعة زايد بدبي، لتكريم الطالبات الفائزات في برنامج مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للدراسات الإماراتية والتراثية. ويُعدّ البرنامج مسابقة بحثية لتشجيع الطالبات على تقديم بحوثهن باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تعرض بعد ذلك على أساتذة متخصصين في المجالات التي تتناولها الطالبات، ليخضع كل بحث لعملية التقييم قبل إصدار النتائج النهائية، وتحديد أسماء الفائزات وتكريمهن.

وقدمت مجلة «إضاءات إماراتية» عرضاً عن عددها الثامن، وهي مجلة علمية بحثية مختصّة في الدراسات الإماراتية والتراثية، ويتم إعدادها من قبل الطالبات في جامعة زايد، ويرعاها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأشاد بن دلموك بالمستوى الثقافي والأكاديمي للطالبات، وتوجّه بالتهنئة للفائزات، إذ قدمت كل واحدة منهن شرحاً موجزاً عن طبيعة الأبحاث المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحها. وقال: «إن شراكتنا مع جامعة زايد مستدامة واستراتيجية، إذ نمتلك الرؤية والأهداف نفسها في تقديم المعرفة لعيالنا، ونعتبر المركز جزءاً من أي صرح علمي يرعى ويهيئ أبناء الوطن للقيام بأدوارهم المستقبلية لخدمة بلادهم. وأود مخاطبة جميع الطالبات اللواتي شاركن في المسابقة لأقول لهن إن جميعهن فائزات، وليس الثلاث الأوائل فقط، وسيدعم المركز كل المشاركات والمبدعات».

وفازت بالمركز الأول عيدة سنان المهيري، عن بحثها «موقف المرأة الإماراتية من جنسها وأصلها»، وفاز بالمركز الثاني بحث بعنوان «الزواج في زمن الكورونا وأثره على ثقافة الزفاف ومعدلات الزواج في الإمارات» لخولة محمد المهيري، وكان المركز الثالث من نصيب عائشة حمد سالمين، التي حمل بحثها عنوان «غياب الأب وتعدد الزوجات».

كما قدمت كل من: نورة الملا، ومريم الهاشمي، وناعمة آل علي، وشما الكتبي، فيلماً قصيراً بعنوان «المرأة الإماراتية.. بصمة التراث والنبل»، تحدثن فيه عن الدور التاريخي للمرأة الإماراتية في النهضة التي شهدتها البلاد، والدور الكبير لها في تاريخ وتراث الدولة.

عبدالله بن دلموك:

«أبحاث الطالبات في المسابقة تشكل مصدراً معتمداً للأجيال المقبلة، لكي تؤسس عليها وتنطلق منها».