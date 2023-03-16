الامارات | «دبي لرعاية النساء والأطفال» تحتفل بيوم الطفل الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال احتفاليةً بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف الـ15 مارس من كل عام، تضمنت حزمةً من الفعاليات لنشر الوعي لأولياء الأمور بأهمية الأمان العاطفي، لما له من نتائج مباشرة على الطفل، وتأسيس الاستقرار الداخلي ونهج تقبل الآخر.

وتصدرت الاحتفالية إطلاق حملة «طفولتي أمانة» الموجهة لأولياء الأمور والبالغين، تحت شعار «أهمية الأمان العاطفي». كما تم بث المنشورات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي للمؤسسة، فضلاً عن مشاركتها مع عددٍ من المدارس، فيما تم تعميم مضمون الحملة على موظفي الهيئة العامة للمعاشات.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن يوم الطفل الإماراتي يعتبر ترجمةً لجهود القيادة الرشيدة ودعمها لواقع الطفل، بتخصيص مناسبة باتت من المناسبات الوطنية التي تهدف إلى تأسيس أجيال واعية ومتعلمة، تنمو ضمن بيئة مواتية ومثالية، تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الحكيمة في الدولة.