إليك فوائد زيت الريحان للشعر

تلجأ الكثيرات من النساء للخلطات الطبيعية للاعتناء بالشعر بشكل دوري أو للمحافظة على رونقه وحيويته قبل أي مناسبة مهمة، واليوم نعرفك على أهم فوائد زيت الريحان للشعر، لكونه من الزيوت المميّزة والمليئة بالفوائد، ويمكن استخدامه للشعر بعدة طرق للحصول على شعر أكثر صحة ولمعاناً.

معالجة القشرة والتساقط

تسبب القشرة تساقطاً كثيفاً للشعر، وقد يساعد زيت الريحان على التخلص من هذه المشكلة، إلى جانب الحد من الحكة والجفاف التي يسببها التغير في الهرمونات، ويتم استعماله بعد خلطه مع زيت جوز الهند وتدليك فروة الرأس به، مما يزيد من تدفق الدم، ويزيد من صحة جذور الشعر، وهو مفيد للغاية لتسريع نمو الشعر؛ حيث إن تدليك فروة الرأس بزيت الريحان ينشط الدورة الدموية، مما يحفز بصيلات الشعر على نمو شعر جديد وصحي، كما يمكنك الاستفادة من فوائده عن طريق خلط بضع قطرات منه مع البلسم الخاص بكِ أو شامبو الشعر المعتاد. ولشعر صحي وقوي ننصحك بالتعرف على فوائد البطاطا الحلوة للشعر

تغذية الشعر وحمايته من التلف

يُستخدم تونيك الشعر لتغذية الشعر، وحمايته من التلف، والمساعدة على معالجة بعض من مشاكل الشعر، ويمكنك تحضيرها باستخدام زيت الريحان؛ من خلال مزج 60 ملليلتراً من زيت الجوجوبا و7 نقاط من زيت الريحان و8 نقاط من اللافندر و7 نقاط من إكليل الجبل، وضعي كمية صغيرة من المزيج على الشعر وفروة الرأس واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بغسله، ويمكنك تركه على شعرك لمدة ليلة كاملة قبل غسله بعد أن تقومي بلفه بمنشفة؛ لحماية الوسادة من الاتساخ.

العناية بفروة الرأس

قد تساعد إضافة قطرة أو اثنتين من زيت الريحان إلى الشامبو على التخلص من الزيوت الزائدة في الشعر، كما يعمل على إضافة اللمعان إلى الشعر، ويمكنك مزج زيت الريحان مع صودا الخبز وخل حمض التفاح لموازنة الرقم الهيدروجيني لفروة الرأس، وفي نفس الوقت تستطيعين التخلص من دهون الشعر بشكل طبيعي.

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