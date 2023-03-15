طبيبة تحذر من أحمر الشفاه مجهول المصدر.. يسبب 3 أمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

ربما لا تقتنعي إن مظهر مكياجك مميز إلا بوضع أحمر الشفاه، ولذلك تفضل الفتيات استخدام الكثير من ألوانه، لإبراز ملامح الوجه، وجعله أكثر جاذبية، والظهور بـ«لوك» مميز، إلا أنه قد يكون سببًا في الإصابة ببعض الأمراض التي قد تودي بحياتك.

أحمر الشفاه قد يتسبب في 3 أمراض خطيرة

وخلال الآونة الماضية حذر الكثير من الأطباء من استخدام ووضع أحمر الشفاه مجهول المصدر، وربما كانت التحذيرات حول مظهره أو لونه ورائحته، إلا أن الأمر قد يفوق كل هذه الأسباب، فاختيار الأنواع الخاطئة قد تسبب الكثير من المشكلات التي لايمكن توقعها على الإطلاق، بحسب ما ذهب له البعض إنه يسبب الأمراض السرطانية، وغيرها.

طبيبة تحذر من هذا النوع من أحمر الشفاه

ومن جانبها، كشفت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب بنها، عن بعض الأنواع التي تشبه السم القاتل في صورة أحمر شفاه، مُحذرة من استخدامه، وهي الأنواع التي تحتوي على بُرادة أكسيد الحديد، إذ تسبب الإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضحت «سند» خلال حديثها لـ«هُن»، مخاطر هذه المواد، مؤكدة أن بُرادة أكسيد الحديد وبعض المواد المستخدمة لإعطاء اللون، الموجودة بأحمر الشفاه وخاصة الزئبق، على الفور يمتصها الجلد، وهو ما يتسبب في مشكلات صحية.

وتابعت استشاري أمراض الجلدية الجلدية: «المواد دي الموجودة في أحمر الشفاه بتختزن في الكلى لفترات طويلة، ووقتها ممكن تؤدي لفشل كلوي أو أمراض كبد، غير إنها بتسبب خلل مناعي قد يصل في النهاية للإصابة بالسرطان».