9 معلومات عن ضحية السرطان بالمنوفية.. أوصت بطفلها وماتت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«وصيتى ليكم لما تسمعوا خبر وفاتي تحضروا دفنتي، قولوا لبعض نفسي يبقى على قبري ناس كتير واقفين يدعولي ويقروا قرآن، ومتمشوش وتسيبوني، خليكوا معايا شوية ساعة أو اتنين أتونس بيكو».. بهذه الكلمات المؤثرة، دونت ضحية السرطان بالمنوفية وصيتها الأخيرة، على صفحتها الشخصية بموقع «الفيسبوك» قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد صراع مع المرض، ليخيم الحزن على أهالي المنوفية، داعين لأسرتها بالصبر، ولها بالرحمة والمغفرة.

من هي ضحية السرطان بالمنوفية؟

وتساءل البعض عن ضحية السرطان بالمنوفية، وهويتها، بعدما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لدفتر عزاء، لوداعها.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن ضحية السرطان بالمنوفية.

- تُدعى نرمين محمد.

- تبلغ من العمر 39 عامًا.

- أم وربة منزل.

- من محافظة المنوفية.

- تقطن بشبين الكوم.

- لفظت أنفاسها الأخيرة، أمس الثلاثاء في مدينة منوف.

- عانت لفترة طويلة من السرطان، وكانت تشارك أسرتها تفاصيل جلساتها مع الكيماوي.

- تحدثت عن أوجاعها مؤخرًا مع المرض، وناشدت الجميع ذكرها بالدعاء.

- تركت الفقيدة وصية حزينة، أوصت فيها بالدعاء، وبطفلها «زياد».

وصية ضحية السرطان بالمنوفية الأخيرة

وأوصحت الضحية قبل وفاتها، قائلة: «اسألو على ولادى من وقت للتاني وخلو بالكم منهم وبالذات زياد عشان متعلق بيا أوي، واللي زعلتو ياريت يسامحني ادعولي كل ما آجي على بالكم وخلو ولادي دايما في بالكم»

واستكملت: «نفسي يبقى على قبري ناس كتير واقفين يدعولي، ويقرأوا قرآن وماتمشوش وتسيبوني خليكوا معايا شوية ساعة أو اتنين أتونس بيكم، اسألو على ولادي من وقت للتاني، وخلوا بالكم منهم، وبالذات زياد عشان متعلق بيا أوي، اللي زعلته يا ريت يسامحني ادعولي كل ما أجي على بالكم».