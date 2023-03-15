عائلة وأصدقاء ضحية السرطان بالمنوفية ينعونها: «قلوبنا مش هترتاح بعدك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد خيمت على الأهالي بعد وفاة ضحية السرطان بالمنوفية التي تدعى «نرمين محمد» بعد صراع مع المرض، تاركة رسالة مؤثرة قبل وفاتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قالت إنها وصيتها، ليرد على هذا الأمر شقيقها.

وفاة فتاة بالمنوفية بمرض السرطان

كلمات مؤثرة تضمنتها رسالة مصطفى محمد، شقيق ضحية السرطان بالمنوفية، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت كالتالي: «إزاي قلبي هيرتاح بعدك يا نور عيني، ربنا يرحمك يا حبيبتي، في رقبتي يا حبيبة أخوكي، اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يا رحيم، وذلك ردًا على وصيتها الدائمة بأولادها بعد موتها».

الحزن يخيم على أهالي المنوفية

ونعى العديد من أصدقاء ضحية السرطان بالمنوفية، عبر حسابهم الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات أبكت العديد من المتابعين: «ولا نقول إلا ما يرضي الله صديقتي وأختي وحبيبتي أجمل ذكريات في الجامعه كان حالنا يشبه كتير لبعض مكنش لينا اصحاب غير بعض وزاد حبنا لما عرفنا اننا قرايب فعلا وفضلت العشرة بيننا بعد ما اتخرجنا وبقي في شغل كمان كانت احلى مفاجاه لما لقيتك هنا في منوف وجايه تسلمي عليا»، وآخر: «مش عارفة أقول إيه غير أن لله وانا اليه راجعون، حبيبتي يانرمين كنت دائما أقول عليكي شاطره كنت سند وظهر لسانك الحلو».

وصية الفتاة مريضة السرطان

تركت الأم قبل وفاتها وصية ونشرها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل وكانت كلمات مؤثرة وصعبة: «وصيتي ليكم لما تسمعوا خبر وفاتي تحضروا دفنتي لغوا بعض، نفسي يبقى على قبري ناس كتير واقفين يدعولي، ويقرأوا قرآن وماتمشوش وتسبوني خليكوا معايا شويه ساعة أو اتنين أتونس بيكم، اسألوا على ولادي من وقت للتاني وخلو بالكم منهم وبالذات زياد عشان متعلق بيا أوي، اللي زعلته ياريت يسامحني ادعولي كل ماجي على بالكم، وخلو ولادي دايما في بالكم».