أفضل 7 مشروبات رمضانية للتغلب على الجفاف وطريقة العمل.. بينها التمر باللبن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قبل قدوم شهر رمضان الكريم يبحث الكثير من الأشخاص عن المشروبات التي تساعد في التخلص من الجفاف، وعدم الشعور بالعطش خلال فترة الصيام والتي تكون في نفس الوقت مفيدة للصحة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل مشروبات رمضانية للتغلب على الجفاف.

أفضل المشروبات الرمضانية للتغلب على الجفاف

ومن أفضل المشروبات الرمضانية للتغلب على الجفاف وطريقة العمل هو عصير «الليمون»، إذ يعد من المشروبات الخفيفة ويمكن تناوله على وجبة السحور، لأنه يمنح شعورًا بالانتعاش يساعد على تجنب الشعور بالحر والعطش، إلى جانب احتواءه على «فيتامين سي» المفيد لمناعة الجسم بحسب موقع موقع «thehansindia» العالمي الهندي.

وجاء من أفضل المشروبات الرمضانية للتغلب على الجفاف هو «التمر باللبن»، حيث إلى جانب فوائده الصحية المتعددة إلا أنه التمر باللبن يساعد على عدم الشعور بالجفاف ويمكن طريقه عمله كالتالي:

-ربع كيلو جرام من البلح.

-لتر من الحليب الدافئ.

- جوز الهند للتزيين.

-فول سوداني للتزيين حسب الرغبة.

قمر الدين من المشروبات الرمضانية الأكثر شعبية

«قمر الدين» يعد من أفضل المشروبات الرمضانية التي تساعد على التخلص من الجفاف وأيضا من المشروبات الأكثر شعبية، حيث يمكن تناوله خلال الإفطار أو السحور، لاحتوائه على كمية كافية من السكر لتعزيز الجهاز الهضمي دون الإفراط في تحفيزه. والفيتامينات، وغيرها من الخصائص المفيدة.

مشروب «الكركدية» وهو يعد من المشروبات الرمضانية المعروفة ويعوض النقص فى سوائل الجسم كما يتم تقديمه مع وجبة الإفطار الشهية يفضل النسخة الباردة كما يمكن تحضير بالطرق التالية:

-2 كوب من أوراق الكركديه.

-لتر من الماء.

-سكر حسب الرغبة.

ويعتبر من ضمن المشروبات الرمضانية التي تساعد على التخلص من الجفاف هى «مشروب العرق سوس» وهو من المشروبات الرمضانية الأكثر شعبية كما أنه يقلل من ارتجاع الحمض وعسر الهضمو ويمكن تحضيره كالتالي:

-2 كوب من العرقسوس.

-كمية من الماء.

-سكر حسب الرغبة.

«التمر الهندي» يعد من المشروبات الرمضانية الأكثر شعبية والتي لا تخلو منها أي سفرة مصرية ويمكن تحضيره كالتالي:

-كوب من التمر الهندي.

-8 أكواب من الماء.

-كمية من السكر حسب الرغبة.

-ملعقة كبيرة من ماء الورد

ويعتبر من ضمن المشروبات الرمضانية المعروفة ويمكن تناولها في وقت الفطار والسحور هى «الخروب» ويمكن تحضيره كالتالي:

-1/2 كيلو من قرون نبات الخروب، يفضل أن يكون مقطع أو مجروش.

-1 لتر من الماء.

-1 كوب من السكر الأبيض.