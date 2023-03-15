مأساة طفل أردني تعرض لـ عضة كلب.. أصيب بمرض سحايا الدماغ ومات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد خيّمت على أهالي الأردن بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، إثر تعرضه لعضة كلب ضال في منطقة أم نوارة بالعاصمة عمّان، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقيه العلاج اللازم، ولكن قلبه الصغير لم يتحمل وفارق الحياة، وذلك بحسب ما ذكرته قناة «العربية نت».

وفاة طفل صغير بعد تعرضه لعضة كلب

بعد نقل الطفل الصغير الذي يدعى «يحيى النبالي» إلى المستشفى حاول الأطباء قدر الإمكان علاجه بطرق مختلفة ووضع المضادات الحيوية على الجروح ضد داء الكلب، لكنه لم يستجب للعلاج وفارق الحياة بعد شهر من العضة، متأثرًا بإصابته بمرض سحايا الدماغ نتيجة تعرضه لهجوم من الكلب الضال.

حزن في الأردن بعد وفاة طفل أردني

وتفاعل آلاف من الشعب الأردني مع خبر وفاة الطفل صاحب الـ10 سنوات، إذ نعاه الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الحزن والأسى، وجاءت التعلقيات كالتالي: «ربنا يرحمه ويجعله شفيع الأهله»، وآخر «ربنا يرحم الملاك الصغير».

وطالب عدد كبير من الأردنين بإيجاد حلول مناسبة لحل مشكلة الكلاب الضالة في الشوارع الأردنية من أجل التخلص منها وذلك لأن هذه الواقعة لم تعد الأولى من نوعها ولكن تعرض الكثير من الأشخاص لهذه المشكلة مطالبين بإجراء عمليات تعقيم لها لمنع التكاثر.