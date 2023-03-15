إتيكيت الزيارات في فترة الامتحانات.. «بلاش مفاجآت»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع اقتراب شهر رمضان، تكثر الزيارات بين الأهل والأصدقاء، ووفقا لعادات الشهر الكريم، فإن العزومة لتناول الإفطار ومشاركة الأكل مع العائلة من الأمور المهمة، ولكن ما يجعل الأمر صعبًا، أن خلال هذه الفترة يوجد حالة من التأهب في البيوت المصرية، للأشخاص الذين لديهم طلاب، خاصة من الصف الثالث الثانوي.

وحتى نساعد الأمهات تستعرض «الوطن»، أهم قواعد الإتيكيت خلال فترة المذاكرة والامتحانات في شهر رضمان.

قواعد الإتيكيت للأمهات مع الأولاد الذين لديهم مذاكرة في رمضان

وفي هذا السياق، قالت ميرنا صلاح، خبيرة الإتيكيت والبروتوكول، إن هناك بعض القواعد للتعامل خلال فترة الامتحانات، حتى تحافظ الأسرة على الهدوء داخل البيت بقدر الإمكان وتركيز الأبناء، ومن أهم هذا القواعد ما يلي:

ضرورة وضع روتين يومي لتناول الطعام والأنشطة المنزلية لضمان توفير الوقت للمذاكرة والراحة.

فترة الامتحانات من الفترات الحساسة جدا لذلك لا يستحب الزيارات فى فترة مواسم الامتحانات، حرصا على تركيز الأبناء، أما بالنسبة للزيارات المهمة فيفضل أن تحدد بموعد مسبق.

قواعد الإتيكيت في التعامل مع الضيوف في رمضان

أضافت «خبيرة الإتيكيت» في حوارها لـ«الوطن»، أنه يجب على الضيوف عدم مطالبة الأسرة بجلوس الأبناء معهم طول مدة الزيارة وعدم إحضار أطفال معهم للحفاظ على هدوء المنزل وتركيز الأبناء، موضحة أنه بالنسبة للأقارب من الدرجة الأولي، فلابد أن يكونوا أكثر حرصا على مصلحة الأبناء وعدم تطويل وقت الزيارة، فضلا عن أنه لا يصح التجول بالمنزل والدخول على الأبناء بدون استئذان بغرض متابعتهم أو السؤال عليهم من قبل أقارب الدرجة الأولى حتى لا نشتت انتباه الأولاد، بالإضافة إلى ضرورة اختيار مكان المذاكرة فنحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الباب أو الشباك حتى لا يحدث تشويش للأفكار وتوتر للأبناء.