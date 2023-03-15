تفاصيل ادخار 1000 جنيه سنويا لكل سيدة لديها طفلان.. بشرى سارة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تأمل السيدات المتزوجات أن يكون لهن مصدر دخل خاص بعد بلوغهن سن الكبر، ونتيجة لذلك قدمت الحكومة بشرى سارة للواتي تتراوح أعمارهن بين 21 إلى 45 عامًا عند التزامهن بإنجاب طفلين فقط، إذ قررت الحكومة ادخار 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة لديها طفلان بحد أقصى.

تفاصيل الحصول على 1000 جنيه سنويا لكل سيدة لديها طفلان

وفيما يخص ادخار 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة لديها طفلان، وضعت الحكومة العديد من الشروط من أجل الحصول على هذا المبلغ، إذ لابد أن تكون السيدات بلغت عمر الـ45 عامًا بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، وفي حال إنجابها الطفل الثالث يسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية بحسب ما ذكره الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان رسمي، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، كنوع من الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وعلقت العديد من المصادر الطبية على قرار ادخار 1000 جنيه سنويا لكل سيدة لديها طفلان ومنهم الدكتور عمرو حسن، استشاري أمراض النساء والتوليد، الذي اتفق تمامًا مع هذا القرار، متحدثًا عن التغيرات التي تصيب السيدات بعد بلوغها 45 عاما، إذ يبدأ جسم المرأة في تخزين الدهون بسبب نقص هرمون الأستروجين، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضه لاكتساب وزن إضافي لا تستطع التخلص منه بسهولة.

وعندما تبلغ السيدات 45 عاما تكون أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض والتي من بينهما التهاب المفاصل وهشاشة العظام، التي تحدث نتيجة الحمل والرضاعة، مشيرًا إلى أن إمكانية الحمل بعد الأربعين، يمكن أن تزيد معدلات تشوهات الأطفال، بخلاف ولادة أطفال مصابين بمتلازمة داون.

شروط حصول المرأة المتزوجة على 1000 جنيه سنويا

وحددت الحكومة شروط حصول المرأة المتزوجة على 1000 جنيه سنويا، تزامنا مع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، كالتالي:

- الاشتراك في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

- تتراوح أعمار السيدات بين 21 و45 عاما كحد أقصى.

- المتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

-تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ.

- تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.