أبرز صيحات حقائب Miu Miu لخريف وشتاء 2023-2024

في حين أن عام 2022 ربما كان عام Miu Miu فإذا كانت مجموعة خريف 2023 للعلامة التجارية هي أي مؤشر، فإن زخم العلامة التجارية لا يظهر أي علامات على التباطؤ، تواصل دار أزياء مياو مياو Miu Miu ترسيخ جمالياتها الشبابية المواكبة للموضة بلمحة من الأناقة وتعيش روح شابة معدية داخل فتاة Miu Miu وبينما ركزت مجموعة خريف 2023 على الاختراع والتحول، فإنها لا تزال بطبيعتها Miu Miu وهذا الانطباع كان متواجداً بقوة على الملابس والحقائب.

حقائب مجموعة Miu Miu لخريف وشتاء 2023-2024

أما بالنسبة للحقائب، فقد كانت كلاسيكية من طراز Miu Miu والتي كانت في الغالب امتداداً لربيع 2023 وتضم واحدة من أهم رموزها وهي حقيبة Matelassé.

ظهرت حقيبة Matelassé Bauletto الأيقونية في شكل شرقي / غربي صغير بألوان مختلفة، إلى جانب حقيبة Wander Bag الجديدة من House.

تم حمل الحقائب بإحكام على المدرج الجديدة وكان هناك حقيبة بسحاب مع مشبك حزام ظهر في كل من الجلد الناعم والإصدارات المبطنة.

كما هو الحال دائماً، كان هناك تركيز قوي على الإكسسوارات وهي فئة أساسية لدار الأزياء، ظهرت حقائب الكتف للعلامة التجارية وبعضها تميز بحزام مفتاح جلدي.

مجموعة Miu Miu لخريف وشتاء 2023-2024

تم تقديم مجموعة خريف وشتاء 2023-2024 للعلامة في Palais d"Iéna في باريس وكان كل شيء عن الألفة مهدت الأساسيات المرتفعة مثل البلوزات ذات القلنسوة والأزرار ذات الأزرار الأمامية وملابس العمل العصرية الطريق لقطع معدة مثل السترات المزينة بالأزهار والسراويل الساخنة المزينة بالجواهر، تم تقسيم لوحة صامتة من اللون البني الجمل والرمادي والأسود بواسطة الظلال المختلفة مثل اللون العنابي والأخضر والأرجواني.

تفاصيل مجموعة Miu Miu لخريف وشتاء 2023-2024

بالنسبة إلى المجموعة كانت أيضاً دراسة للعلاقة بين الجسم والملابس في العالم الحقيقي، "النظر إلى الملابس والنظر إلى الجسم والنظر في كيفية تأثير الملابس على الجسم، يمكن أن يتم ذلك بالجسم والملابس فقط، يبدو الأمر مبتذلاً، لك لقطع ليست غريبة، إنها الطريقة التي يتصرفون بها والطريقة التي يتحركون بها وبدون أدنى شك، كانت ملابس هي التي يريد البعض ارتداءها مثل القطع الضخمة من الصوف أو الشيرلينغ وسترات بلوسون كبيرة الحجم وسترة منتفخة مثالية هويدي فاخر.

5 حقائق عن عرض Miu Miu لخريف وشتاء 2023

أظهر العرض مقاربة أكثر إنسانية للأناقة.

عرضت المجموعة قطعاً بطريقة كانت وكأنها متماسكة معاً.

يعكس العرض علاقتنا اليومية بالملابس.

تمكنا من رؤية عدد لا يحصى من النجوم على المنصة.

دعتنا ميوتشيا برادا إلى ارتداء الملابس "للتفكير".

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