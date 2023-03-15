خبيرة نفسية تقدم 6 نصائح للمرأة في العمل.. «تجعلك أكثر تركيزًا وانتباهًا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من السيدات يجدن صعوبة كبيرة في التركيز أثناء فترات العمل، سواء في المنزل أو المكتب الخاص بعملها، وهو ما يجعلهم يشعرن بالتيه ولا يستطعن الانتهاء من أمور العمل بشكل سريع، كما أن الضغط الكبير يسبب نسبة كبيرة من التشتت، وهو ما ينتج عنه الإرهاق خلال ساعات العمل.

وهناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تتبعها المرأة العاملة في بيتها أو خارج المنزل، يمكن أن تساعدها بشكل كبير في السيطرة على وقتها، واستغلالها بطريقة جيدة، وتستعرض «هن» أهم الخطوات للحصول على نسبة عالية من التركيز.

تعرفي على كيفية التركيز أثناء ساعات العمل

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية وتعديل السلوك، إنّ السيدات يتعرضن للشعور بالتشتت سريعا، خاصة اللاتي يعملن لساعات طويلة سواء أعمال المنزل أو بالخارج، وهو ما يفقدها قدرتها على التركيز، وتشعر بعدم القدرة على استكمال أعمالها المكلفة بها.

نصائح للتركيز خلال العمل

وأضافت أنّ هناك بعض الأمور الهامة، ايجب أن تأخذها المرأة العاملة بعين الاعتبار، للتقليل من ضعف الذاكرة، وفقدانها الشديد للتركيز، وأبرزها ما يلي:

- يجب الحفاظ على الصحة الجسدية، لأنها تنعكس على صحتها النفسية.

- اتباع نظام غذائي صحي، وتناول كمية كافية من الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات.

- الحصول على كمية كافية من النوم، لأن ذلك يسبب الراحة للجسم، ويساعد العقل على البقاء منتبها لفترة طويلة.

- ممارسة اليوجا في بداية اليوم، أو بعض التمارين الرياضية بشكل منتظم.

- شرب كمية كافية من السوائل وخاصة المياه.

- الابتعاد عن الجلوس في الأماكن المزدحمة والتي يوجد بها نسبة ضوضاء عالية.