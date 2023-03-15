4 مشروبات دافئة للتعافي من نزلة البرد.. أبرزها القرفة والنعناع

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص خلال هذه الأيام في مختلف الأعمار من نزلات البرد الشديدة، والمصحوبة بآلام شديدة في الجسم وسعال جاف والتهاب في الحلق، مما يجعلهم يلزمون منازلهم، لأخذ قسطا من الراحة والتعافي، ومحاولة تلقي علاجا فعالا، يساعد على التخلص من تلك الآلام خاصة عند الأطفال وكبار السن، الذين تقل مناعتهم بشكل كبير في فصل الشتاء والتقلبات الجوية والموسمية.

وتحرص الأمهات وربات المنازل على إمداد الجسم بالمشروبات، التي تساعد على التعافي من نزلات البرد الشديدة، التي تصيب الجسم خلال تغيير الفصول والانتقال من فصل لاخر، ويُقدم «هُن» أبرز هذه المشروبات، وفق الدكتورة مروة شعير، مساعد الأغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية.

مشروبات للتعافي من نزلات البرد

الزنجبيل

الدكتورة مروة شعير، تحدثت عن أهمية تناول مشروب الزنجبيل للتخلص من نزلات البرد الشديدة، «من أساسيات المطابخ ويمكن إضافته للأطعمة المختلفة أيضا، فهي يساعد على تقوية المناعة ويقي الجسم من الفيروسات والسموم التي يمكن أن تصيبه، ويمتاز برائح ذكية ويمكن تحليته إما بالعسل أو بالسكر».

القرفة

يساعد مسحوق القرفة على تقوية الجسم والمناعة، فهو يقاوم الفيروسات التي تهاجم الجسم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة، بخلاف القدرة على تهدئة الأعراض المختلفة الناتجة عن نزلات البرد الشديدة منها الإسهال والسعال الجاف.

الليمون

يعد الليمون الساخن من أكثر المشروبات التي ينصح بها خبراء التغذية بتناولها، للتخلص من نزلات البرد الشديدة، خاصة للأطفال وكبار السن، كونه يساعد على تعزيز المناعة، والتقليل من السعال الجاف، لاحتوائه على فيتامين سي، ويمكن إضافته للشاي أيضا وللينسون والقهوة.

الشاي بالنعناع

يعتبر النعناع من الأعشاب الورقية التي تساعد على تهدئه أوضاع الجسم، والآلام التي تصيبه خاصة التي تسيطر على المعدة، ويمكن إضافته إلى الشاي للمساعدة على التخفيف من الاحتقان وحدوث انتعاش للجسم للتخلص من نزلات البرد والانفلونزا.