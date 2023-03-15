ما قصة الحذاء الأحمر الكبير في عالم الموضة؟.. تخطى سعره الـ10 آلاف جنيه

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

دائما ما يشهد عالم الموضة موديلات جديدة وغريبة في الوقت ذاته، كان أخرها الحذاء الأحمر الكبير، الذي صممته العلامة التجارية MSCHF، والمعروفة عالميا بتصميم الأحذية كبيرة الحجم، وارتدا منها عدد كبير من نجوم العالم بحسب موقع «سي إن إن».

قصة الحذاء الأحمر الكبير

واستوحى تصميم الحذاء الأحمر الكبير من شخصية أفلام «كارتون آسترو بوي»، وتم طرحه في الأسواق العالمية، كما أنه شهد إقبالا كبيرا من قبل عشاق الموضة، الذين لم يتوقفوا عن الحديث عنه، إذ أنه بيع في غضون دقائق.

سعر الحذاء الأحمر الكبير

لم تكن تلك الأحذية مصنوعة للمشي ولكن مصنوعة من أجل التباهي بها، إذ بلغ سعرها ما يقرب من يقرب 358 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل أكثر من 10 آلاف جنيه مصري، ورغم ذلك أقبل الكثير من الأشخاص على شرئها .

وتحدثت الشركة في بيان لها عن الحذاء الأحمر الكبير قائلة، «إذا ركلت شخصًا ما بهذه الأحذية، فستصدر صوتًا قويًا»، مشيرة إلى أنّ هذا الحذاء يشبه تلك التي ترتديها شخصيات المانجا اليابانية Astro Boy.

وكشفت الشركة عن سبب طرحها لهذا الحذاء الكبير، أنّه مجرد فكرة تحررنا من الواقع، كما نال الفيديو الذي نشرته الشركة للحذاء إعجاب الكثير من المتابعين، إذ علق البعض «هذه الأحذية الحمراء الكبيرة ستكون ملكي»، وكتبت أخرى «أنني أحتاجهم حاليًا».

وارتدى تلك الأحذية الحمراء الكبيرة العديد من نجوم العالم، كان من بينهم الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي ظهرت في مقطع فيديو لها، نشرته عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» وهي ترتدي الحذاء وتتجول به داخل عربة تسوق صغيرة، الأمر الذي نال إعجاب الكثير من المتابعين، حيث وصفها البعض بأنها عروسة باربي.