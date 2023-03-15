فوائد صحية لتناول البصل الأخضر.. يقلل السمنة ويعزز مناعة الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يوجد الكثير من الأطعمة والأكلات المرتبطة بالبصل الأخضر، إذ يفضل البعض تواجدها أثناء تناول الأسماك خاصة المالحة، ومع العدس أو الوجبات الشعبية، كونه يضيف مذاقا خاصا لها، بخلاف أنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، التي تقوي الجسم وتحارب بعض الأمراض.

فوائد البصل الأخضر على الصحة

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، فوائد تناول البصل الأخضر على الصحة، وفق الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إذ تقول «يعتبر البصل الأخضر واحدا من أهم الأنواع المفيدة للجسم، فهو يحارب الكثير من الأمراض، أهمها خفض مستوى السكري في الدم، كونه يحتوي على مركبات الكبريت، المحفزة لإنتاج الأنسولين في الجسم، فضلا عن غناه بالألياف التي تُحسن من عملية الهضم، ومهم جدًا لصحة العيون، فهو يحتوي على الكاروتينات التي تساعد على الحفاظ على الرؤية».

يقي من البرد والإنفلونزا

وأشارت أستاذ مساعد الأغذية بمعهد تكنولوجيا، إلى فوائد البصل الأخضر على الصحة، «ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول البصل الأخضر أثناء الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، فهو مضاد للفيروسات والبكتيريا».

ويعد البصل الأخضر واحدا من أهم الطرق التي تساعد الفتيات والأطفال على التخلص من الوزن الزائد والسمنة المفرطة، فهو يحتوي على فيتامين أ، ويقلل من السعرات الحرارية في الجسم، كونه يحتوي على حمض الفريوليك ومادة الكيرسيتين.

تقوية المناعة وصحة القلب

ومن بين الفوائد الأخرى للبصل الأخضر، بحسب «شعير»، تقوية المناعة في الجسم، وتقليل نسبة الكوليسترول، والحفاظ على صحة القلب، والتقليل من خطر الإصابة بقرحة المعدة.