نصائح هامة لاختيار المجوهرات المناسبة لكِ

يقولون إن المجوهرات هي أفضل صديق للفتاة، فقوة المجوهرات تأتي في إضافة الجمال والأناقة لك ولخزانة ملابسك، فكل واحدة فريدة من نوعها بطريقتها الخاصة، وتأتي في جميع الأشكال والأحجام والشخصيات، جميع أنواع المجوهرات الراقية متوفرة في السوق هذه الأيام، سواء كانت خواتم أو أساور أوأقراط أو قلادات، كل قطعة تنتظر أن يتم اختيارها من قبل الشخص المناسب الذي سيحبها ويعتز بها، وفي يوم المجوهرات العالمي تعرفي على أفضل الطرق لاختيار القطعة المناسبة لشخصيتك.

أنواع المجوهرات للاختيار من بينها

الأساور

الأساور قطعة من المجوهرات مصممة بالكامل لتسليط الضوء على منطقة يديك. إنها ملفتة للنظر بسبب شكلها الدائري والبسيط، والذي يمكنك العثور عليه في الوقت الحاضر مع عناصر زخرفية مختلفة لتزيين أو إبراز اتجاه مانيكير .

القلادات

وفقًا للتاريخ تعود أصول القلائد إلى مصر، حيث قام الفراعنة بتزيين أعناقهم بهذه القطع. في الوقت الحاضر هناك مجموعة متنوعة من الأساليب والتصاميم التي تتكيف مع المناسبة والتفضيلات الشخصية.

الخلخال

الخلخال هي أنماط مجوهرات مثيرة وجذابة وجذابة، عادة ما يكون ارتدائهم أكثر شيوعًا في الصيف، حيث أن الطقس يستحق الكشف عن أفضل ميزات أجسامنا، وخاصة الساقين. إذا كنت ترغب في اختيار المجوهرات التي تعطي أهمية للجزء السفلي فهذا بديل جيد.

الأقراط

يمكن اعتبار الأقراط مجوهرات للوجه، حيث أن الغرض منها هو إبراز جزء من الوجه بالأحجار الكريمة أو المعلقات التي تساهم في المظهر الذي تريد تحقيقه. على عكس المجوهرات الأخرى، تحتوي هذه المجوهرات على أسلوب أكثر بساطة وجاذبية.

الخواتم

تحظى الخواتم بشعبية في تقديمها كرمز للحب أو الالتزام أو الولاء. في العصور القديمة ، كان معروفًا أنه رمز الخلود وكان منحه لعقد اتفاق مع الشخص الآخر. اليوم هي مجوهرات على الموضة، خاصة لتسليط الضوء على رقة أصابعك.

نصائح حول كيفية اختيار المجوهرات المثالية

اختيار الجوهرة حسب لون بشرتك

لاختيار أفضل المجوهرات ، من المهم الانتباه إلى لون بشرتك ، لأنها أيضًا جزء من مظهرك. إذا كنت ترغب في ارتداء مجوهرات جميلة، فاختيار المجوهرات التي تبرز بشرتك، تكمل درجات اللون الذهبي والفضي والأبيض البشرة الهادئة، من ناحية أخرى يبدو الأشخاص ذوو البشرة الدافئة أفضل مع ألوان الباستيل أو البرتقالية أو الوردية أو الحمراء، ومع ذلك إذا كانت بشرتك محايدة، فالذهب والفضة مثاليان.

طريقة بسيطة لمعرفة ذلك هي إلقاء نظرة على لون عروقك، يتمتع الأشخاص ذوو اللون الأرجواني أو الأزرق ببشرة باردة؛ أولئك الذين لديهم عروق خضراء لديهم نغمة دافئة وأخيرًا، فإن الأوردة ذات لون الجلد أو غير المقنعة للغاية لها لون محايد.

حافظي على التوازن مع ملابسك

هناك نوعان من التفاصيل التي لا يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد للحفاظ على الانسجام بين المجوهرات والزي، لون وأسلوب الزي. من الأفضل دائمًا الجمع بين الألوان الدافئة والباردة، ولكن إذا لم تكن متأكدًا، يمكنك استخدام عجلة الألوان كدليل.

أيضًا إذا كنت ترتدي نمطًا من الملابس مع مطبوعات جريئة جدًا، فإن شراء المجوهرات السرية يعد خيارًا جيدًا للحفاظ على التوازن البصري، إذا كان أسلوب إطلالتك بسيطًا، فما عليك سوى اختيار مجوهرات تركز على جزء واحد من الجسم أي عقد أو سوار.

اختيار أفضل المجوهرات للمناسبات

بينما يعد ارتداء المجوهرات وسيلة ممتعة لإظهار شخصيتك، فمن المهم أيضًا مراعاة المناسبة. على سبيل المثال إذا كنت ذاهبًا لمناسبة رسمية مثل حفل زفاف أو تخرج أو عمل ، فمن المثالي اختيار المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة ، لإضافة لمسة فاخرة وأنيقة للغاية.

من ناحية أخرى إذا كان حدثًا اجتماعيًا أو غير رسمي، فمن الأفضل اختيار المزيد من المجوهرات الأساسية مثل زوج من الأقراط البسيطة أو قلادة أنيقة، في هذه اللقاءات غير الرسمية، لا بأس من تجربة مجوهرات الأزياء .

اختبار أفضل المجوهرات لكل جزء من جسدك

ذكرنا سابقًا أكثر أنواع المجوهرات شيوعًا، مع وجود الكثير من التنوع فمن الطبيعي أن تميل إلى تجربتها جميعًا. ومع ذلك لا ينصح بشدة أن ترتدي مجوهرات لكل جزء من جسمك، لأنها قد تطغى على مظهرك.

نصيحة واحدة هي اختيار فئتين، أي زوج من الأقراط مع قلادة أو سوار مع أقراط، من المهم أن تحافظ المجوهرات على توازنها يجب أن تكون إحدى القطع أكثر تركيزًا من الأخرى.

خط العنق مهم

عند اختيار المجوهرات الأفضل لملابسك، يجب أن تفكر أيضًا في خط العنق للزي الذي ترتديه. على سبيل المثال قد تتطلب البلوزة ذات الياقة المدورة عقدًا جريئًا، بينما القميص ذو الياقة المدورة سيبدو أفضل مع العقود والأقراط الرقيقة .

أفضل اختيارات المجوهرات بناءً على برجك

برج الجدي

لنبدأ مع برج الجدي. الجدي يحب المجوهرات الفاخرة. سواء كانوا ذاهبون إلى حفل أو مجرد توجه إلى متجر البقالة المحلي، فإنهم دائمًا يرتدون ملابس مثيرة للإعجاب. مع وضع ذلك في الاعتبار براقة سوار الارتباط البيضاوي ستلبي بالتأكيد توقعات الجدي.

برج الدلو

برج الدلو هم من العاملين في المجال الإنساني في القلب، ويحبون أن يشعروا بأنهم مميزون وفريدون. يتمتع برج الدلو بشخصيات نابضة بالحياة ومثيرة للاهتمام للغاية، لذا سيكون خيارًا ممتازًا بالنسبة لهمأقراط قطرة المطر الفيروزية لأنها سوف تتطابق تمامًا مع طبيعة الدلو وتسليط الضوء عليها.

برج الحوت

ينتقل الحوت بسرعة من اتجاه أزياء إلى آخر. نظرًا لكونك مزاجيًا، لا يمكنك التنبؤ تمامًا بالمجوهرات التي قد تعجبهم اليوم، لذا فإن الخيار الأفضل هو اختيار شيء خالٍ من الزمان. على سبيل المثال، أخاتم ياقوت بقطع الوسادةسيكون اختيارًا ممتازًا.

برج الحمل

يُعرف برج الحمل بكونه جريئًا ومغامراً في كل من شخصيته وإحساسه بالملابس. لذا فإن مزج الاتجاهات والألوان المختلفة ومطابقتها أمر مألوف جدًا بالنسبة لهم. لفترة طويلةعقد الماس هيركيمير الأبيضهي المجوهرات المثالية لبرج الحمل.

برج الثور

الثور عملي للغاية، ويميلون إلى اختيار قطع المجوهرات العصرية والكلاسيكية. برج الثور هو علامة أرضية، لذلك ربما يكون الخيار الأفضل لهم هوقلادة برج الثوربواسطة لندن مانوري.

برج الجوزاء

يميل الجوزاء إلى أن يكون له شخصية نابضة بالحياة. إنهم يهتمون ومحبون وصاخبون ومضحكون وودودون، ويحبون الذهاب إلى المجوهرات التي تجعلهم يبدون أصغر سنًا. لذا أي شيءملتوي ، لامع ، وملونمثالي بالنسبة لهم.

برج السرطان

السرطان رومانسي ميؤوس منه وعاطفي للغاية، ويميل إلى التشبث بالأشياء وعدم السماح لها بالرحيل. في نفس الوقت،السرطانات أنيقة للغاية وتميل إلى الانجذاب نحو الأنماط الأنثوية، لذا فإن الزمرد وأحجار القمر هي الأفضل لعلاج السرطان.

برج الأسد

الأسد مليء بالطاقة والمشاعر الإيجابية، ويميل إلى ترك تأثير إيجابي دائم على كل شخص يقابله. الاعتدال والهدوء ليسا كلمتين تصفان الأسد، لذا أي شيء عكس ذلك مثل أقلادة مشرقة وبراقة، ستكون مجوهرات مثالية لهم.

برج العذراء

على عكس الأسد، برج العذراء عملي وهادئ وكلاسيكي. إنهم ينجذبون نحو المجوهرات ذات الطراز الأنثوي ، ونادرًا ما يكونون فوق القمة. نظرًا لكونها عملية ، ستكون قطعة المجوهرات المثالية للعذراء عبارة عن قلادة يمكن ارتداؤها مرارًا وتكرارًا في كل مكان يذهبون إليه.

برج الميزان

برج الميزان منفتح للغاية ومنفتح وودود ، ويميل إلى التعرف على الاتجاهات بسرعة. يحبون أن يكون لديهم قطع مجوهرات مختلفة لكل مناسبة، لذلك تعتبر الأحجار الكريمة اختيارًا ممتازًا لهذه العلامة.

برج العقرب

من المعروف أن برج العقرب مراوغ وغامض، لديهم سحر مغناطيسي يجذب الجميع تجاههم. لكنهم يحبون الابتعاد عن العالم وإخفاء مشاعرهم، لذا فإن قطعة مجوهرات رائعة لهذه العلامة ستكون خاتمًا كلاسيكيًا من اللؤلؤ المليء بالذهب.

برج القوس

القوس هو علامة يحركها الأدرينالين للغاية. إنهم مغامرون وجريئون ودون اعتذارعندما يتعلق الأمر بشخصياتهم وكذلك أسلوبهم. سيكون خيارًا ممتازًا بالنسبة لهم هو أقراط الياقوت المستطيل

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