إطلالات مُميزة اعتمدت فيها النجمات على المجوهرات

تتنوع إطلالات النجمات، وتختلف بحسب أذواقهن، إلا أن كثير من الإطلالات منحتها المجوهرات لمسات خاصة زادت من جاذبية أصحابها ومنحتهم جمالاً خاصاً،وفي يوم المجوهرات، إليك أجمل إطلالات النجمات اللاتي تألقن فيها بمجوهرات خطفت الأنظار وأثارت الجدل.

مجوهرات أحلام شامسي

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي واحدة من أكثر نجمات العالم العربي عشقاً للمجوهرات، وكثيراً ما تستعرض هذه المجموعات الفريدة أمام الجمهور والتي تصل أسعارها أحياناً إلى ملايين الدولارات، أحلام الشامسي أطلت في كثير من الأحيان بقطع مجوهرات بأثمان خرافية حتى أن البعض شكك من قبل من أنها قطع أصلية لترد بشكل قاطع أن تمتلك قطع مجوهرات يصل سعرها إلى 40 و50 مليون دولار.

وفي بوسترات ألبومها الأخير، ظهرت أحلام بمجوهرات من الألماس الأبيض والأصفر من دار مجوهرات ناصولي يصل سعره إلى 2 مليون دولار وذلك لأنه يتضمن بعض القطع النادرة من الألماس الأصفر عالي الجودة.

عقد أحلام المميز على شكل تشوكر ويضم 204 قيراط من الألماس الأبيض والأصفر منها ألماسة كبيرة صفراء يصل وزنها 10 قيراط وحدها على شكل لوزة كبيرة ومميزة مما زاد من جمال وأناقة العقد الفريد من نوعه، أحلام أكملت الإطلالة مع أساور من الألماس الأبيض والأصفر ضمن المجموعة النادرة لم يتم الإعلان عن سعر مع خاتم به حجر كبير أصفر مربع الشكل.

وواحدة من أشهر إطلالات أحلام شامسي التي أثارت بها الجدل، أطلالة ظهرت فيها بعقد طويل مكون من 1299 قطعة من الألماس الأبيض بجانب 19 قطعة من الزمرد ويصل سعره إلى 540 ألف دولار أما عن الأقراط فكانت تضم 98 قطعة من الألماس بجانب 6 قطع من الزمرد ووصل سعره إلى 118 ألف دولار.

ولإكمال الإطلالة أضافت خاتم الفهد من العقيق الأسود والألماس مع عيون من الزمرد ووصل سعره 189 ألف دولار، ولم تكتفي أحلام بهذا الطقم لكنها قررت امتلاك نسخة ثانية منه لكن مصنوعة من الزفير الأزرق بدلاً من الزمرد.

مجوهرات ياسمين صبري

واحدة من النجمات التي تأللقت بإطلالات ساحرة زينتها فيها المجوهرات هي الفنانة ياسمين صبري، والتي أثارت الجل بمجوهراتها، خاصة في إطلالتها الأخيرة، والتي ارتدت فيها ياسمين صبري عقد من حجر من الزمرد يزن 18.58 قيراط و3 قطرات من الزمرد الكولومبي المنحوت تزن معًا 130.69 قيراط وحجر ياقوت أحمر بورمي يزن 23.24 قيراط و8 أحجار ياقوت أحمر بورمي تزن معاً 46.34 قيراط وحلية متدلية مكونة من 19 حجر زمرد، وتتميز هذه القطعة بتشكيلة من الأحجار المنحوتة من وحي التراث الهندي العريق.

مجوهرات لجين عمران

واحدة من المشاهير اللاتي يحرصن على اقتناء المجوهرات هي النجمة الإعلامية لجين عمران، وفي واحدة من إطلالاتها أثارت لجين عمران الجدل بإطلالة ظهرت فيها بعقد خرافي الثمن، حيث وصل سعره إلى 1.3 مليون دولار، وهو الثمن الذي أثار الجدل حول إطلالة الإعلامية السعودية الشهيرة.

وتتميز لجين عمران باختيارها لمجموعة من قطع المجوهرات التي تناسب إطلالاتها وتمنحها لمسات ساحرة.

وفي هذا الألبوم ستشاهدين مجموعة من أجمل إطلالات النجمات في يوم المجوهرات بمجموعة من القطع التي منحتهن لمسات مميزة ساحرة.

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