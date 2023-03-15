بلوجر شهيرة تكشف عن أرباحها من «تيك توك»: 170 ألف جنيه في الساعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتجه الكثيرون في الوقت الحالي إلى صناعة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بداية من «فيسبوك» و«يوتيوب» و«إنستجرام»، وانتهاء بـ«تيك توك»، بل وتتجه أسر كاملة لصناعة المحتوى أملا في الحصول على أرباح،والذي يظل غامضا في كثير من الأحيان إلا أنه بين الحين والآخر يشكف أحد صانعي المحتوى عن الأرباح التي يحصلون عليها من التواجد على تلك المنصات، آخرهم البلوجر التونسية الشهيرة ضحى العريبي، والتي تعيش حاليا بالأردن.

ما هي أرباح البلوجر من «تيك توك»؟

حلت ضحى ضيفة على قناة «الحوار التونسي»، وتحدثت عن أرباحها لمدة ساعة واحدة فقط على منصة «تيك توك»، وقالت إنها تصل إلى 5600 دولارا، أي ما يعادل 20 مليون دينار تونسي، وحوالي 170 ألف جنيه مصري، ولم تحدد ما هي الأرباح في حالة زيادة عدد ساعات البث على «تيك توك».

من هي ضحى العريبي؟

ضحى هي بلوجر شهيرة تونسية، تعيش حاليا في الأردن مع زوجها صانع المحتوى نور محمد، المعروف باسم «مكس»، ويتابع ضحى على منصة تيك توك ملايين الأشخاص بالإضافة إلى آلاف على منصات «إنستجرام»، ووسائل التواصل الاجتماعية الأخرى، وتبلغ ضحى من العمر 24 عاما فقط.

قالت ضحى إنها لم تكمل تعليمها الثانوي، بل أنهت دراستها الإعدادية فقط، وكانت درجاتها ضعيفة للغاية على الرغم من ذلك ترى إنها تحقق نجاحات كبيرة في الحياة العملية.