فتيات يصممن «بوكس رمضان» مستوحى من شخصيات كرتونية: ندخل البهجة على القلوب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«هاري بوتر، عروسة البحر، سبونج بوب، مينيون، ميرابيلو،فطوطة، سبايدرمان»، شخصيات عديدة ارتبط بها الأطفال والكبار، شاهدناها داخل الشاشة الصغيرة وتفاعلنا معها، بعضها مرتبط بشهر رمضان الكريم، ومن أشهرها الشخصية التي قدمها الفنان الراحل سمير غانم خلال الفوازير، بطريقته وهيئته وبدلته الخضراء والحذاء الأصفر الكبير، ذو الشعر الكثيف، تجده داخل «بوكس رمضان»، الذي صممته الشابة مريم وجدي وصديقتها، لإدخال البهجة والسرور على قلب الكثير خلال الشهر الكريم.

بهجة بتكات بكل حُب

تخرجت مريم وجدي، وصديقتها في كلية الفنون التطبيقية، ويبلغن من العمر 35 عاما، وأقدمن على إقامة مشروع لإدخال البهجة على القلوب، من خلال «بوكس رمضان»، والتي روت محتواه وما بداخله لـ«الوطن»، «حبنا للفنون هو سبب اتجاهنا له، خاصة كوننا أمهات ونبتكر كل جديد لأطفالنا، والبوكس عبارة عن مج صلصال حراري، وكوستر كارت من التصميم ذاته، ومنظم مواعيد شهر رمضان الكريم، بخلاف التمر الذي يمكن للصائم شق ريقه عليه، التصميم خاص بنا ويمكن إضافة اسم أي شخص على المج وتقديمه كهدية».

ويقدم الفتيات قطع وتصميمات أخرى مصنوعة بكل حُب، من خلال حرق يدوي على الخشب والجوخ، «شغلنا هاند ميد، بنشتغل على خامة الجوخ والصلصال الحراري، الذي يمكن عمل الماجات به بخلاف الكوسترات والميداليات من الليزر، التي يمكن تعليقها داخل المنازل، بخلاف النوت بوك، احنا اللي بعمله هدايا متكاملة بتتعمل مخصوص باسم صاحب الهدية من تصميمنا احنا بنحط فيها الفكرة والديزاين والتنفيذ».

فطوطة في بوكس رمضان

كما تحدثت الشابة صاحبة فكرة «بوكس رمضان»، الذي يحمل عنوان«Art Room»، عن أبرز الشخصيات الشهيرة، والتي تلقى رواجًا كبيرًا بين الجميع، ومحل اهتمام وطلب، قائلة «أكتر الطلب على شخصية فطوطة اللي قدمها الفنان سمير غانم، في فوازير رمضان».